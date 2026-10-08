Onkološki pacijent preminuo nakon što se zarazio majmunskim boginjama

Šezdesetjednogodišnji onkološki bolesnik preminuo je u bolnici u San Sebastijanu od posljedica majmunskih boginja, a sumnja se da se zarazio tokom boravka u toj zdravstvenoj ustanovi, saopštile su danas zdravstvene vlasti Baskije.

Izvori iz Bolnice "Donostija" su naveli da je pacijent nekoliko nedjelja bio hospitalizovan zbog onkološke bolesti, ali nije bio u terminalnoj fazi, prenosi "El Pais".

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Pretpostavlja se da se zarazio tokom boravka sa drugim pacijentom koji je imao infektivnu bolest i kod kojeg su naknando potvrđene majmunske boginje.

Drugi pacijent je, nakon što mu je potvrđena infekcije, izolovan i kasnije otpušten iz bolnice, uz mjere izolacije kod kuće.

Ljekar Sara Arevalo rekla je da je smrtni slučaj zabilježen u utorak, 6. oktobra, navodeći da je to prvi smrtni ishod usljed ove bolesti registrovan u Baskiji, prenosi Srna.

Bolnica je nakon potvrde slučaja preduzela epidemiološke mere, te je više od 30 lica, uglavnom zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu sa pacijentima, vakcinisano i nalazi se pod nadzorom.

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Bolnički zvaničnici ocijenili su da je mogućnost novih infekcija u vezi sa ovim slučajem "veoma mala".