Uhapšen za ubistvo: Atentat u Monaku naredio je vrh ukrajinske službe

Bivši pripadnik ukrajinske bezbjednosne službe, koji se dovodi u vezu sa bombaškim napadom na multimilionera u Monaku u junu, tvrdi da su napad naredili visoki zvaničnici ukrajinske vojne obavještajne službe HUR.

Vitalij Žikovič je u ekskluzivnom intervjuu iz zatvora u Kijevu prvi put iznio svoju verziju događaja, piše Bi-Bi-Si (BBC).

U eksploziji su teško povrijeđeni biznismen Vadim Jermolajev i njegov 13-godišnji sin, dok je njegova partnerka zadobila izuzetno teške povrede. Jermolajev je kasnije izjavio da je njihovo preživljavanje „pravo čudo“.

Žikovič sebe opisuje kao spoljnog saradnika ukrajinske Službe bezbjednosti (SBU) i navodi da je Anastasija Berezovska, žena snimljena kako postavlja bombu u Monaku, bila njegova „agentica“.

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Sedmicu dana nakon napada, tijelo Berezovske pronađeno je sa prostrelnim ranama u šumi zapadno od Kijeva. Žikovič, međutim, insistira na tome da nije naredio njeno ubistvo niti da ju je on ubio.

Žikovičeva verzija događaja

Žikovič je uhapšen zbog ubistva Berezovske zajedno sa aktivnim pripadnikom HUR-a Vladislavom Reutom. Reut je prvobitno priznao zločin i odveo istražioce do plitkog groba, ali je nekoliko dana kasnije na sudu promijenio iskaz i za sve optužio Žikoviča.

Nakon što je dugo ćutao, Žikovič sada tvrdi da je operaciju u Monaku protiv Jermolajeva „predložio“ Reut, kojeg naziva „Šefom“. Vjerovao je da je riječ o službenoj misiji.

„Kako me Reut obavijestio, operaciju su odobrili i potvrdili njegovi nadređeni iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane“, rekao je Žikovič.

Žikovič se ograđuje od same eksplozije i tvrdi da je Reut tražio da se za napad iskoristi Berezovska. On je to odbio jer je smatrao da nije dovoljno obučena, nakon čega je Reut pristao da ona ode samo u izviđanje.

Prema njegovim riječima, Reut je potom direktno komunicirao sa Berezovskom bez njegovog znanja i nabavio joj eksploziv.

Iz vojne obavještajne službe HUR poručili su da su „posvećeni potpunoj istrazi“ i da će pružiti „sveobuhvatnu podršku“ policiji.

Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU) u svom saopštenju za Žikoviča je navela samo da je „bivši pripadnik policije“.

Atentat u Monaku i ubistvo u Ukrajini

Jermolajev je napadnut dok se sa porodicom vraćao sa večere. Snimak nadzorne kamere prikazuje Berezovsku kako hoda ispred njih i na pragu ostavlja torbu sa eksplozivnom napravom.

Sudeći prema snimku, čini se da je silina eksplozije, koja je odjeknula dok su se približavali, iznenadila i nju.

Berezovska je brzo identifikovana kao osumnjičena za napad, a Interpol je 2. jula objavio njenu fotografiju. Ona je već bila u bjekstvu preko Italije i Njemačke, odakle je autobusom otputovala u Ukrajinu.

Prije nego što je uhapšena, Reut i Žikovič odvezli su je u šumu, gdje je ubijena. Za njeno ubistvo sada međusobno optužuju jedan drugoga.

Jermolajev je kasnije izjavio da vjeruje da iza napada stoje aktivni pripadnici HUR-a, „osobe bliske sadašnjem i bivšem rukovodstvu agencije“. Zatražio je „istinu, zaštitu i pravdu“.

Mogući motivi i pozadina slučaja

Slučaj je otvorio niz pitanja – ko je i zašto želio smrt Jermolajeva, da li je riječ o atentatu koji je naručila država, samostalnoj operaciji pojedinaca ili kriminalnom obračunu.

Sam biznismen, koji se odrekao ukrajinskog državljanstva i ima kiparsko državljanstvo, odbacio je više teorija.

Jedna od njih je da bi napad mogao biti povezan sa sukobom kriminalnih grupa oko veoma unosnih lažnih pozivnih centara.

Sud u Estoniji ranije je osudio Jermolajevljevog sina Artura zbog prevare teške milione evra, koja je izvedena preko takvih „kancelarija“.

Vadim Jermolajev je za list „Ukrajinska pravda“ izjavio da „nikada nije imao nikakve veze ni sa čim“ u tom slučaju.

Žikovič nudi sopstvenu teoriju. Tvrdi da mu je Reut rekao da je napad bio odmazda zbog „finansiranja aneksije Krima“.

Žikovič je to shvatio kao tvrdnju da Jermolajev plaća porez Rusiji preko svojih kompanija na okupiranom poluostrvu.

„Po mom mišljenju, to je osnova za operaciju“, poručio je Žikovič iz zatvora.

Jermolajev, s druge strane, više puta je negirao da ima bilo kakve poslovne interese u Rusiji.

Nove sumnje i pitanja bez odgovora

Na nedavnom sudskom ročištu u Kijevu, Žikovič je, okružen naoružanim čuvarima, prvi put javno progovorio.

Tom prilikom iznio je tvrdnju da mu je Reut priznao da napad u Monaku zapravo nije bio „odobren“.

„Neko je naručio ovu metu sa civilne strane“, rekao je Žikovič, ali ga je sudija prekinuo i upozorio da govori na otvorenom sudskom ročištu.

Žikovič je otkrio i da je Reut u početku spominjao dvije mete. Na pitanje o kome je riječ, odgovorio je da ne smije otkriti drugo ime.

Drugi izvori ukazuju na to da je riječ o proruskom blogeru kojeg je Ukrajina prošle godine u odsustvu osudila za izdaju.

Dok istrage traju, porodica Anastasije Berezovske takođe traži odgovore.

Ova 39-godišnjakinja je od početka 2022. godine živjela u Njemačkoj kao izbjeglica sa malim sinom.

Žikovič sada tvrdi da je vodila dvostruki život i da je sa njim radila kao agentica „protiv Moskovije“, kako naziva Rusiju.

Rekao je da su se upoznali na internetu i sarađivali na „odbijanju oružane agresije Ruske Federacije“.

Njen suprug je za Bi-Bi-Si izjavio da je ta tvrdnja „besmislica“ i da vjeruje da je u cijelu priču uvučena bez svog znanja.

Žikovič kaže da ga je Berezovska pozvala dan nakon napada. Na pitanje zašto je to učinila, odgovorila je da joj je Reut obećao ogromnu nagradu.

„Pedeset hiljada dolara ne leži na putu“, rekla je, prema njegovim riječima.

Mještani njenog sela ispričali su novinarima Bi-Bi-Sija da je štedjela za stan.

Kada je otputovala u Ukrajinu po novac, namamljena je u šumu i ubijena.

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