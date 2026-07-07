Пронађено тијело, сумња се да је ријеч о атентаторки на бизнисмена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
У близини Кијева пронађено је тијело жене. Сумња се да је ријеч о осумњиченој за покушај атентата на украјинског бизнисмена Вадима Јермолајева у Монаку.
Како преносе украјински медији, тијело је нађено у понедјељак, а према незваничним информацијама преминула особа је упуцана.
Република Српска
Минић и Додик посјетили градилиште улице према српском војничком гробљу
Подсјетимо, Интерпол је 3. јула расписао црвену потјерницу за Анастасијом Березовском, 39-годишњом држављанком Украјине која је означена као главна осумњичена за експлозију у Монаку у којој је 29. јуна увече рањен украјински бизнисмен Вадим Јермолајев.
Интерпол је објавио и две фотографије осумњичене уз обавјештење у којем се наводи да има тетоважу, за коју се вјерује да приказује змију, на десној руци од рамена до лакта.
The hitwoman who killed Yermolaev in Monaco entered Ukrainian territory legally. No one detained her. She entered on the 1st. The operation to assassinate Yermolaev was planned by the Main Directorate of Intelligence.— Anatolij Sharij (@anatoliisharii) July 7, 2026
Let me remind you: the Main Directorate of Intelligence of… pic.twitter.com/jHaMgHxbz3
Наводи се да је рођена у Украјини, да има тамну косу и да говори њемачки.
Березовска је посљедњи пут виђена како бјежи из Монака, након што је покушала да убије 58-годишњег олигарха Вадима Јермолајева, његову љубавницу, 46-годишњу Ану Насобину и њиховог сина, актривирањем експлозивне направе.
Према наводима власти Монака, осумњичена се током извођења напада наводно прерушила у мушкарца, пренио је ЦНН.
Србија
Трагедија на Голији: Малољетник (15) погинуо након превртања аутомобила, три особе повријеђене
Према наводима неких извора из органа за спровођење закона, у оквиру истраге већ су приведена двојица осумњичених.
"Украјинска правда" тврди да је један од њих активни припадник Главне обавјештајне управе (ГУР), а други бивши припадник органа за спровођење закона, преноси "Б92".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
12
48
12
43
12
43
12
31
12
26
Тренутно на програму