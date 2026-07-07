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Пронађено тијело, сумња се да је ријеч о атентаторки на бизнисмена

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:42

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Анастасија Березовска
Фото: Screenshot

У близини Кијева пронађено је тијело жене. Сумња се да је ријеч о осумњиченој за покушај атентата на украјинског бизнисмена Вадима Јермолајева у Монаку.

Како преносе украјински медији, тијело је нађено у понедјељак, а према незваничним информацијама преминула особа је упуцана.

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Подсјетимо, Интерпол је 3. јула расписао црвену потјерницу за Анастасијом Березовском, 39-годишњом држављанком Украјине која је означена као главна осумњичена за експлозију у Монаку у којој је 29. јуна увече рањен украјински бизнисмен Вадим Јермолајев.

Интерпол је објавио и две фотографије осумњичене уз обавјештење у којем се наводи да има тетоважу, за коју се вјерује да приказује змију, на десној руци од рамена до лакта.

Наводи се да је рођена у Украјини, да има тамну косу и да говори њемачки.

Березовска је посљедњи пут виђена како бјежи из Монака, након што је покушала да убије 58-годишњег олигарха Вадима Јермолајева, његову љубавницу, 46-годишњу Ану Насобину и њиховог сина, актривирањем експлозивне направе.

Према наводима власти Монака, осумњичена се током извођења напада наводно прерушила у мушкарца, пренио је ЦНН.

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Према наводима неких извора из органа за спровођење закона, у оквиру истраге већ су приведена двојица осумњичених.

"Украјинска правда" тврди да је један од њих активни припадник Главне обавјештајне управе (ГУР), а други бивши припадник органа за спровођење закона, преноси "Б92".

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Тагови :

Анастасија Березовска

Вадим Јермолајев

Украјина

атентат

Монако

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