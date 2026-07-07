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Трагедија на Голији: Малољетник (15) погинуо након превртања аутомобила, три особе повријеђене

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:30

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Петнаестогодишњи малољетник из Новог Пазара погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос на Голији, док су још три особе повријеђене, од којих једна теже.

Према незваничним информацијама, малољетник је испао из возила које се преврнуло. У тренутку несреће у аутомобилу су биле још три особе, сазнаје РТС.

Узрок несреће за сада није познат, а у њој је учествовало само једно возило, односно аутомобил у којем се налазио страдали малољетник.

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Полиција и ватрогасци-спасиоци још увијек су на терену, а увиђај је у току како би се утврдиле све околности ове трагедије.

Због овог трагичног догађаја, традиционална манифестација "Са Голије коло се вије" је отказана.

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Тагови :

трагедија

Саобраћајна несрећа

страдао дјечак

више повријеђених

Србија

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