Језив графит у Славонском Броду: "Убиј Србина и извади му органе"

Аутор:АТВ редакција
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У Славонском Броду исписан је скандалозан графит који позива на убиство Срба да би њиховим органима нахранили гладне мачке.
"Убиј Србина и извади му органе јер су мачке гладне", исписано је црним словима са закривљеним усташким словом "У" и другим неонацистичким симболима.
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Графит је откривен синоћ, а хрватски медији преносе да полиција трага за непознатим починиоцем.
Графит се појавио на прочељу бившег ресторана "Брођанка" на савском шеталишту, преноси ПлусПортал.
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