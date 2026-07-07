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Језив графит у Славонском Броду: "Убиј Србина и извади му органе"

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:19

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У Славонском Броду исписан је скандалозан графит који позива на убиство Срба да би њиховим органима нахранили гладне мачке.
Фото: PlusPortal

У Славонском Броду исписан је скандалозан графит који позива на убиство Срба да би њиховим органима нахранили гладне мачке.

"Убиј Србина и извади му органе јер су мачке гладне", исписано је црним словима са закривљеним усташким словом "У" и другим неонацистичким симболима.

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Графит је откривен синоћ, а хрватски медији преносе да полиција трага за непознатим починиоцем.

Графит се појавио на прочељу бившег ресторана "Брођанка" на савском шеталишту, преноси ПлусПортал.

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Тагови :

Графит

Хрватска

Славонски Брод

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