Укинут притвор Веселину Милићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Веће Вишег суда у Београду донијело је одлуку да се Веселин Милић, некадашњи шеф београдске полиције, брани са слободе, У питању је, како се сазнаје, одлука од данас.
Вијеће је утврдило да су престали сви законски основи за притвор. Одлука је одмах спроведена и Милић је напустио Централни затвор у Београду.
Веселин Милић, сада већ бивши начелник Полицијске управе за град Београд, ухапшен је 15. маја 2026. године и истовремено смијењен са функције због сумње да је знао за убиство на Сењаку, али да га намјерно није пријавио.
У београдском Ресторану 27 на Сењаку, 12. маја 2026. године, убијен је Александар Нешовић звани Баја, који се у полицијским евиденцијама водио као сарадник Дејана Стојановића Кеке. Након убиства, тело жртве је сакривено и одвезено ван Београда. Пронађено је осам дана касније, забетонирано у бурету за моторно уље близу Јарковачког језера код Инђије. Као директни извршилац убиства осумњичен је и ухапшен Саша Вуковић Боске.
Србија
Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?
Полицијска истрага је одмах након злочина указивала на то да је начелник полиције лично повезан са догађајима те вечери.
Милић се терети за кривично дело непријављивање кривичног дјела и учиниоца. Истрага је показала да је као високи полицијски функционер сазнао за убиство одмах након што се десило, али је свјесно прећутао те информације и пропустио да покрене званичну полицијску акцију.
(Јуроњуз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
17
13
17
10
17
09
17
08
17
07
Тренутно на програму