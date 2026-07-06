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Укинут притвор Веселину Милићу

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 16:33

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Укинут притвор Веселину Милићу
Фото: МУП Србије

Веће Вишег суда у Београду донијело је одлуку да се Веселин Милић, некадашњи шеф београдске полиције, брани са слободе, У питању је, како се сазнаје, одлука од данас.

Вијеће је утврдило да су престали сви законски основи за притвор. Одлука је одмах спроведена и Милић је напустио Централни затвор у Београду.

Веселин Милић, сада већ бивши начелник Полицијске управе за град Београд, ухапшен је 15. маја 2026. године и истовремено смијењен са функције због сумње да је знао за убиство на Сењаку, али да га намјерно није пријавио.

Злочин у ресторану на Сењаку

У београдском Ресторану 27 на Сењаку, 12. маја 2026. године, убијен је Александар Нешовић звани Баја, који се у полицијским евиденцијама водио као сарадник Дејана Стојановића Кеке. Након убиства, тело жртве је сакривено и одвезено ван Београда. Пронађено је осам дана касније, забетонирано у бурету за моторно уље близу Јарковачког језера код Инђије. Као директни извршилац убиства осумњичен је и ухапшен Саша Вуковић Боске.

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Полицијска истрага је одмах након злочина указивала на то да је начелник полиције лично повезан са догађајима те вечери.

Милић се терети за кривично дело непријављивање кривичног дјела и учиниоца. Истрага је показала да је као високи полицијски функционер сазнао за убиство одмах након што се десило, али је свјесно прећутао те информације и пропустио да покрене званичну полицијску акцију.

(Јуроњуз)

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Тагови :

Веселин Милић

Александар Нешовић Баја

Саша Вуковић Боске

Притвор

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