Кућу од 116 квадрата на три дунума земље продаје за 36.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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У селу Јовац, недалеко од Јагодине и Ћуприје, продаје се кућа од 116 квадрата на плацу од 30 ари, односно 3 дунума.
Некретнина има помоћни објекат, сопствену воду, уведено грејање и уредну документацију, а цијена износи 18.500 евра (око 36.000 КМ).
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Некретнина се налази у мирном дијелу села, окружена природом, а у близини су ријека Велика Морава и планина Јухор, због чега може бити занимљива како за живот, тако и као викендица.
Према наводима из огласа, кућа има 116 квадратних метара, док се простире на плацу од 30 ари, од чега је око 10 ари под шумицом.
Уз кућу се налази и помоћни објекат од 48 квадрата, као и кош, што ову некретнину чини погодном и за домаћинство или бављење пољопривредом.
Све што је потребно налази се у селу
Предност ове некретнине је и добра инфраструктура. У селу се налазе амбуланта, вртић, школа, пошта, продавнице и организован превоз.
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Јовац је удаљен око 12 километара од Јагодине и Ћуприје, око 35 километара од Крушевца и 55 километара од Крагујевца.
Додатну вриједност локацији дају ријека Велика Морава, планина Јухор, као и винарија и виногради у околини, преноси "Ало".
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