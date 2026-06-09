Веселин Милић није свједочио убиству Нешовића, одбачен дио оптужнице

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Више јавно тужилаштво у Београду одбацило је кривичну пријаву против бившег начелника Полицијске управе за град Београд Веселина Милића у дијелу у којем му се на терет ставља кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела, јер не постоје основи сумње да је учињено кривично дјело за које се гони по службеној дужности.
У вези са дијелом кривичне пријаве којим му се на терет ставља кривично дјело Непријављивање кривичног дјела и учиниоца, тужилаштво наставља предузимање доказних радњи, наведено је у саопштењу.
Како се додаје, у току истраге која се води због извршења кривичног дјела Тешко убиство на штету Александра Нешовића 12. маја 2026. године у ресторану "27", тужилаштво је из прикупљених доказа, утврдило да нема доказа који указују да је окривљени извршио кривично дјело Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дјела које му се кривичном пријавом ставља на терет, као и да чињенични опис радњи који је дат у кривичној пријави у са овим кривичним дјелом не одговара чињеницама утврђеним током поступка.
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Наиме, на основу снимака са надзорних камера са адресе пребивалишта оштећеног Александра Нешовића и осумњиченог Веселина Милића, као и камера локала "Coffee Dream", затим на основу базних станица и вјештачења телефона припадника обезбјеђења осумњиченог и базних станица осумњиченог, као и анализе исказа испитаних свједока, одбране осумњиченог и других доказа, неспорно и недвосмислено се утврђује да он није био, нити је могао бити на мјесту догађаја, односно у ресторану "27”, када је, како се основано сумња дошло до извршења кривичног дјела Тешко убиство и других кривичних дјела, односно да осумњичени није прикривањем трагова насталих извршењем тих кривичних дјела помогао другим окривљенима у овом поступку да уклоне трагове њиховог извршења.
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У погледу кривичног дјела Непријављивање кривичног дјела и учиниоца наставља се предузимање доказних радњи јер је током до сада предузетих доказних радњи утврђено да постоје основи сумње да је Веселин Милић имао сазнања о догађају у ноћи 12. маја 2026. године у ресторану "27", односно да је имао сазнања да је извршено кривично дјело, те је као службено лице пропустио да пријави наведено кривично дјело за које је сазнао у обављању своје службене дужности.
Из прикупљених доказа произилазе основи сумње да је Веселин Милић у ноћи између 12. и 13. маја телефоном од стране власника ресторана осумњиченог Н. Л. обавештен о догађају у ресторану у којем су се у том тренутку налазили и други гости, те да по сазнању за учињена кривична дјела која се гоне по службеној дужности, иста није пријавио надлежним органима, а био је дужан да то учини.
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Тужилаштво је предузело низ доказних радњи и наложило одговарајућа вештачења у циљу утврђивања наведених околности, те ће даљи ток поступка зависити од садржине достављеног доказног материјала.
Тужилаштво ће наставити да благовремено обавештава јавност о току овог кривичног поступка.
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