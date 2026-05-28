Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

28.05.2026 10:31

Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

Случај убиства Александра Нешовића Баје (39) у београдском ресторану "27" добио је драматичан епилог након проналаска кључних материјалних доказа и нових одлука Вишег суда.

Данки В., жени Саше Вуковића Боскета, осумњиченог за тешко убиство Александра Нешовића 12. маја у ресторану "27" на Сењаку, суд је по жалби Вишег јавног тужилаштва у Београду одредио притвор до 30 дана. Виши суд у Београду је усвојио жалбу тужилаштва и преиначио првобитну одлуку судије за претходни поступак који јој је одредио кућни притвор.

Данки В. је притвор одређен због тежине кривичног дјела које је довело до узнемирења јавности. Данка В. се, како је раније саопштило Више јавно тужилаштво у Београду, терети за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Сумња се да је управо она супругу доставила пиштољ из којег је упуцао Нешовића у ресторану, а потом са помагачима сакрио његово тијело у једном бурету у близини Јарковачког језера - а у међувремену је званично потврдио Институт за судску медицину да пронађени посмртни остаци припадају убијеном Нешовићу.

Забетонирали га да униште ДНК

Истрага је дошла до необоривих материјалних доказа који су у потпуности срушили "завјеру ћутања" међу осумњиченима. Пратећи кретање преко базних станица мобилне телефоније, лоцирано је скривено пластично буре у атару села Јарковци код Инђије.

Злочинци су, у намјери да трајно сакрију трагове и онемогуће идентификацију, тијело Александра Нешовића убацили у буре и забетонирали га. Ипак, хитном ДНК анализом и обдукцијом на Институту за судску медицину, потврђено је да се ради о несталом Нешовићу и да је смрт наступила усљед простријелних рана.

Такође, поновљеним претресом ресторана на Сењаку, форензичари су у зидовима и поду пронашли скривене пројектиле, што је доказало тачну локацију испаљења хитаца, иако је особље објекта након злочина детаљно рибало крв.

Ко су 11 ухапшених и које су им улоге?

Истрагом Вишег јавног тужилаштва у Београду тренутно је обухваћено укупно 11 особа које се налазе иза решетака, а њихове улоге су прецизно подијељене:

1. Жртва злочина

Александар Нешовић Баја - Позван на састанак ради наводног рјешавања ранијих несугласица. Сугерисано му је да дође без обезбјеђења, након чега је ликвидиран.

2. Егзекутори и набавка оружја

Саша Вуковић Боске - Главни осумњичени за тешко убиство. Сумњичи се да је након свађе за столом потегао пиштољ и пуцао у Нешовића. Под истрагом је и због прања новца.

Данка В. (супруга извршиоца) -Терети се да је донијела илегални пиштољ у ресторан и предала га супругу. Одлуком суда хитно је пребачена из кућног у затворски притвор.

Марио С. - Осумњичен за саизвршилаштво. Преузео оружје од Данке В. унутар ресторана и прослиједио га Боскету прије пуцњаве.

3. Службена лица у притвору

Веселин Милић (Бивши начелник ПУ за град Београд) – Терети се за непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу након извршења. Присуствовао састанку и убиству, а сумњичи се да није предузео радње на обезбјеђивању мјеста злочина.

Тројица полицајаца (Милићево обезбјеђење) – Терете се да су по налогу помагали у уклањању трагова крви, гашењу видео-надзора и изношењу тијела из објекта.

4. Политичка логистика и бјекство

Дејан С. - Локални функционер из Старе Пазове. Терети се да је својим аутомобилом марке "хјундаи" превезао убицу Боскета и Марија С. са мјеста злочина у Срем. Код њега је нађено и илегално оружје.

5. Особље ресторана које је крало доказе

Петар У. (Конобар) – Првобитно лагао да није био у локалу. Утврђено је да је чистио крв и бацио мобилни телефон жртве у контејнер. Бранио се ћутањем.

Други конобар и Власник ресторана "27" – Терете се за уклањање доказа. Власник објекта је једини пред тужилаштвом проговорио и признао да се убиство одиграло за њиховим столом.

Сви осумњичени се налазе у притвору, а подизање званичне оптужнице очекује се у најкраћем законском року.

