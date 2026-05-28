Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

Аутор:АТВ
Коментари:0
Случај убиства Александра Нешовића Баје (39) у београдском ресторану "27" добио је драматичан епилог након проналаска кључних материјалних доказа и нових одлука Вишег суда.
Данки В., жени Саше Вуковића Боскета, осумњиченог за тешко убиство Александра Нешовића 12. маја у ресторану "27" на Сењаку, суд је по жалби Вишег јавног тужилаштва у Београду одредио притвор до 30 дана. Виши суд у Београду је усвојио жалбу тужилаштва и преиначио првобитну одлуку судије за претходни поступак који јој је одредио кућни притвор.
Економија
Колико је Аустрија скупља од Њемачке?
Данки В. је притвор одређен због тежине кривичног дјела које је довело до узнемирења јавности. Данка В. се, како је раније саопштило Више јавно тужилаштво у Београду, терети за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Сумња се да је управо она супругу доставила пиштољ из којег је упуцао Нешовића у ресторану, а потом са помагачима сакрио његово тијело у једном бурету у близини Јарковачког језера - а у међувремену је званично потврдио Институт за судску медицину да пронађени посмртни остаци припадају убијеном Нешовићу.
Истрага је дошла до необоривих материјалних доказа који су у потпуности срушили "завјеру ћутања" међу осумњиченима. Пратећи кретање преко базних станица мобилне телефоније, лоцирано је скривено пластично буре у атару села Јарковци код Инђије.
Бања Лука
Конференција у Бањалуци поводом 25 година рада Бањалучке Берзе
Злочинци су, у намјери да трајно сакрију трагове и онемогуће идентификацију, тијело Александра Нешовића убацили у буре и забетонирали га. Ипак, хитном ДНК анализом и обдукцијом на Институту за судску медицину, потврђено је да се ради о несталом Нешовићу и да је смрт наступила усљед простријелних рана.
Такође, поновљеним претресом ресторана на Сењаку, форензичари су у зидовима и поду пронашли скривене пројектиле, што је доказало тачну локацију испаљења хитаца, иако је особље објекта након злочина детаљно рибало крв.
Истрагом Вишег јавног тужилаштва у Београду тренутно је обухваћено укупно 11 особа које се налазе иза решетака, а њихове улоге су прецизно подијељене:
Александар Нешовић Баја - Позван на састанак ради наводног рјешавања ранијих несугласица. Сугерисано му је да дође без обезбјеђења, након чега је ликвидиран.
Саша Вуковић Боске - Главни осумњичени за тешко убиство. Сумњичи се да је након свађе за столом потегао пиштољ и пуцао у Нешовића. Под истрагом је и због прања новца.
Занимљивости
Мјесечни хороскоп за јун: Љубав, новац и велике промјене за све знакове
Данка В. (супруга извршиоца) -Терети се да је донијела илегални пиштољ у ресторан и предала га супругу. Одлуком суда хитно је пребачена из кућног у затворски притвор.
Марио С. - Осумњичен за саизвршилаштво. Преузео оружје од Данке В. унутар ресторана и прослиједио га Боскету прије пуцњаве.
Веселин Милић (Бивши начелник ПУ за град Београд) – Терети се за непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу након извршења. Присуствовао састанку и убиству, а сумњичи се да није предузео радње на обезбјеђивању мјеста злочина.
Тројица полицајаца (Милићево обезбјеђење) – Терете се да су по налогу помагали у уклањању трагова крви, гашењу видео-надзора и изношењу тијела из објекта.
Дејан С. - Локални функционер из Старе Пазове. Терети се да је својим аутомобилом марке "хјундаи" превезао убицу Боскета и Марија С. са мјеста злочина у Срем. Код њега је нађено и илегално оружје.
Србија
Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом
Петар У. (Конобар) – Првобитно лагао да није био у локалу. Утврђено је да је чистио крв и бацио мобилни телефон жртве у контејнер. Бранио се ћутањем.
Други конобар и Власник ресторана "27" – Терете се за уклањање доказа. Власник објекта је једини пред тужилаштвом проговорио и признао да се убиство одиграло за њиховим столом.
Бања Лука
Бањалучки Водовод упутио молбу грађанима
Сви осумњичени се налазе у притвору, а подизање званичне оптужнице очекује се у најкраћем законском року.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч5
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
12
42
12
39
12
37
12
35
12
34
Тренутно на програму