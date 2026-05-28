Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом

28.05.2026 10:06

Седамдесетседмогодишња жена задобила је јутрос тешке тјелесне повреде приликом изласка из аутобуса у Земуну.

Несрећа се догодила када је возач затворио врата док је путница још излазила, након чега је аутобус наставио да се креће вукући несрећну жену дуж улице.

До инцидента је дошло око 8.50 часова у Улици 20. октобра, на линији број 15. Како пише „Блиц“, врата аутобуса су прикљештила дио одјеће или тијела путнице приликом изласка. Возач, који није примијетио ситуацију, наставио је да вози, због чега је жена вучена по асфалту, а након неколико метара пала је на коловоз.

"Задобила је тешке повреде. Разбијена јој је брада, избијени су јој зуби, а повријеђени су јој грудни кош и лијева рука. Она је испала, а возач је наставио да вози", наводи извор близак истрази.

На лице мјеста одмах је стигла екипа Хитне помоћи која је повријеђену жену хитно превезла у Ургентни центар, као и полицијска патрола која је извршила увиђај.



