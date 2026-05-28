Бањалучки Водовод упутио молбу грађанима

Радован Мајкић, в.д. директора "Водовода" Бањалука упутио је апел грађанима Бањалуке да током љетних мјесеци рационално троше воду како би је имали сви грађани на територији града.
"Континуитет у овом тренутку са водоснабдијевањем је константан како у сеоском тако и у градском подручју", казао је Мајкић за РТРС.
Мајкић наводи да је тренутно највећи проблем са водоснабдијевањем на систему Туњице.
"У уторак смо имали нестанак електричне енергије и јуче прекид у снабдијевању електричном енергијом. У ово моменту систем је стабилан и позивам грађане да уколико рационално будемо користили воду сви ће воду и имати", рекао је Мајкић.
Прошле године на читавој територији града имали смо воду, каже Мајкић, захваљујући константном раду на терену екипа "Водовода".
Градски штаб за ванредне ситуације Бањалука усвојио је приједлог да се донесе одлука о мјерама штедње и ограничене потрошње воде из јавне водоводне мреже током сушног периода.
Најављено је и формирање стручно-оперативног тима који ће реаговати у случају евентуалних несташица воде.
"Стручно-оперативни тим чиниће људи из водовода, комуналне полиције који ће превентивно да дјелују. То нам је пракса од прошле године и показала је добре резултате. Циљ је превентивно дјеловање као и пробудити свијест грађана како би се рационално трошила вода", рекао је Мајкић за РТРС.
Мајкић истиче да ће у наредним данима бити спремне и казнене мјере за становнике који се не буду придржавали.
"Прошле године и комунална полиција и оперативни тим били су на терену али нису изрекли ни једну казну јер су становници препознали наше апеле и значај рационалног трошења воде", закључио је Мајкић.
