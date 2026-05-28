Ово је најскупља некретнина на свијету: Вриједи чак 70 милијарди долара

Аутор:АТВ
Коментари:0
У самом срцу Пекинга налази се комплекс који многи називају најскупљом некретнином на свијету – Забрањени град.
Иако никада није званично процијењена вриједност, нити је комплекс могао бити продат, неке медијске и аналитичке процјене њену вриједност процјењују на чак 70 милијарди долара.
Разлог за такве астрономске бројке није само огромна површина комплекса, већ и његов историјски, културни и политички значај.
Забрањени град је био дом кинеских царева скоро 500 година – од 15. вијека до пада посљедње кинеске династије почетком 20. вијека.
Комплекс се простире на површини од око 720.000 квадратних метара и садржи скоро 1.000 зграда са више од 8.000 соба, што га чини највећим очуваним царским палатним комплексом на свијету.
Назив "Забрањени град" настао је зато што обичним становницима некада није било дозвољено да уђу без посебне царске дозволе, пише "БизнисИнфо.ба".
Данас је претворен у музеј и једна је од најпосјећенијих туристичких атракција на планети. Такође је заштићен од стране УНЕСКО као свјетска културна баштина.
Неки стручњаци сматрају да би стварна вриједност могла бити много већа када би се узео у обзир његов културни и историјски значај.
Наравно, ово су хипотетичке процјене, јер се такав комплекс практично не може процијенити нити продати на тржишту.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
12
45
12
42
12
39
12
37
12
35
Тренутно на програму