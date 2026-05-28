Logo
Large banner

Путин се обратио учесницима првог Међународног безбједносног форума

Аутор:

АТВ
28.05.2026 09:10

Коментари:

0
Putin Rusija rat Ukrajina
Фото: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool

Владимир Путин предсједник Русије је видео поруком поздравио учеснике првог Међународног безбједносног форума.

Напоменуо је да ће догађај укључивати ​​25 тематских сесија на којима ће се расправљати о кључним питањима регионалне и глобалне сигурности.

Путин је нагласио да међународни тероризам, ризик од неконтролираног ширења нуклеарног оружја, екстремизам, трговина дрогом и сајбер криминал представљају озбиљну пријетњу свим државама.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик обратиће се данас на пленарној сједници Међународног форума о безбједности, а говориће о теми "Изазови и пријетње међународној безбједности у контексту формирања мултиполарног поретка".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Москва

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Свијет

Због хантавируса путници у Аустралији затворени 42 дана

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин, десно, и предсједник Казахстана Касим-Жомарт Токајев улазе у салу током званичне церемоније добродошлице на Међународном аеродрому у близини Астане, Казахстан, у среду, 27. маја 2026.

Свијет

Путин свечано дочекан у Астани: Небо обојено у бојама руске заставе

3 ч

0
Рубио: Куба је у великој невољи

Свијет

Рубио: Куба је у великој невољи

4 ч

0
Бик улетио у фризерски салон у Турској.

Свијет

Бик улетио у фризерски салон, настао општи хаос: Инцидент у Турској

4 ч

0

  • Најновије

12

45

Катастрофа у Србији, војска помаже грађанима

12

42

Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner