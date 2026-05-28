Logo
Large banner

Путин: Тероризам и нуклеарне пријетње су изазов за цијели свијет

Аутор:

АТВ
28.05.2026 09:56

Коментари:

5
Владимир Путин Русија
Фото: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/АP

Међународни тероризам и ризици неконтролисаног ширења нуклеарног оружја представљају озбиљну опасност за све државе без изузетка, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин у видео-обраћању приказаном на пленарној сједници Међународног форума о безбједности, преносе РИА Новости.

"Као и раније, озбиљну опасност за све државе без изузетка представљају међународни тероризам, ризици неконтролисаног ширења нуклеарног оружја, екстремизам, нарко-бизнис и сајбер криминал", истакао је.

Предсједник Русије је поздравио учеснике форума и напоменуо да ће током неколико дана бити одржано 25 тематских заседања, конференција, округлих столова, брифинга и презентација, током којих ће свеобухватно размотрити кључна питања регионалне и глобалне безбједности.

Путин је нагласио да су овакви репрезентативни скупови глобалног нивоа и директан професионални дијалог данас посебно потребни, у тренутку када се свијет суочава са озбиљним изазовима.

Такође, изјавио је да Русија активно учествује у раду на обезбјеђивању регионалне и глобалне стабилности.

"Савремени свијет је међузависан и међусобно повезан, због чега ескалација напетости у појединим регионима негативно утиче на целокупну светску заједницу", истакао је руски предсједник.

Према његовим ријечима, идеје изнијете на Међународном форуму о безбједности допринијеће развоју партнерства између држава учесница.

Међународни форум о безбједности одржава се у Москви од 26. до 29. маја, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

тероризам

Русија

Москва

Форум

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Хроника

Арсенал оружја пронађен у Модричи: Полиција претресла кућу и одузела аутоматске пушке

2 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Свијет

Ово је најскупља некретнина на свијету: Вриједи чак 70 милијарди долара

2 ч

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Србија

Са зграде Жељезнице Србије у Звечану скинут натпис на ћирилици

2 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Нове дојаве о бомбама у загребачким школама: Познато ко је на мети

3 ч

0

Више из рубрике

klkuč, nekretnina, vrata

Свијет

Ово је најскупља некретнина на свијету: Вриједи чак 70 милијарди долара

2 ч

0
Објавио оглас за пастира, добио више од 700 пријава: Шокирао се када је видио ко је све на листи

Свијет

Објавио оглас за пастира, добио више од 700 пријава: Шокирао се када је видио ко је све на листи

3 ч

0
секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви

Свијет

Шојгу: Руско-америчка мировна иницијатива стагнира због жеље Кијева за ескалацијом

3 ч

0
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Руска ПВО оборила 62 украјинска дрона

3 ч

0

  • Најновије

12

45

Катастрофа у Србији, војска помаже грађанима

12

42

Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner