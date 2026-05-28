Путин: Тероризам и нуклеарне пријетње су изазов за цијели свијет

Аутор:АТВ
Коментари:5
Међународни тероризам и ризици неконтролисаног ширења нуклеарног оружја представљају озбиљну опасност за све државе без изузетка, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин у видео-обраћању приказаном на пленарној сједници Међународног форума о безбједности, преносе РИА Новости.
"Као и раније, озбиљну опасност за све државе без изузетка представљају међународни тероризам, ризици неконтролисаног ширења нуклеарног оружја, екстремизам, нарко-бизнис и сајбер криминал", истакао је.
Предсједник Русије је поздравио учеснике форума и напоменуо да ће током неколико дана бити одржано 25 тематских заседања, конференција, округлих столова, брифинга и презентација, током којих ће свеобухватно размотрити кључна питања регионалне и глобалне безбједности.
Путин је нагласио да су овакви репрезентативни скупови глобалног нивоа и директан професионални дијалог данас посебно потребни, у тренутку када се свијет суочава са озбиљним изазовима.
Такође, изјавио је да Русија активно учествује у раду на обезбјеђивању регионалне и глобалне стабилности.
"Савремени свијет је међузависан и међусобно повезан, због чега ескалација напетости у појединим регионима негативно утиче на целокупну светску заједницу", истакао је руски предсједник.
Према његовим ријечима, идеје изнијете на Међународном форуму о безбједности допринијеће развоју партнерства између држава учесница.
Међународни форум о безбједности одржава се у Москви од 26. до 29. маја, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
12
45
12
42
12
39
12
37
12
35
Тренутно на програму