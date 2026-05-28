Шојгу: Руско-америчка мировна иницијатива стагнира због жеље Кијева за ескалацијом

28.05.2026 09:21

секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви
Руско-америчка мировна иницијатива о Украјини је у застоју, првенствено због потпуног недостатка воље Кијева за миром и сталне жеље за ескалацијом, изјавио је секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу.

"Нажалост, руско-америчка мировна иницијатива је у застоју. Главна препрека њеној реализацији остаје потпуни недостатак политичке воље кијевског режима за миром и стална жеља за ескалацијом", рекао је Шојгу на неформалном састанку секретара Савјета безбједности земаља ЗНД у оквиру првог Међународног форума о безбједности.

Он је нагласио раније да је кијевски режим у више наврата потврдио своју неспособност за преговоре и да Русија не одустаје од проналажења политичког и дипломатског рјешења за сукоб, укључујући конструктивно посредовање других земаља.

(Срна)

