Минић на Европском самиту о економији и безбједности

АТВ
28.05.2026 09:18

Премијер Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствоваће данас у Бањалуци првом Европском самиту о економији и безбједности.

Минић ће Самиту, који се одржава у хотелу "Терме", присуствовати од 17.30 часова, најављено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

На отварању Самита, који организује Голд институт за међународну стратегију са сједиштем у Вашингтону, поздравни говор одржаће предсједавајући Голд института генерал Мајкл Флин, а обратиће се и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић.

Отварање самита заказано је за 9.30 часова. На скупу се очекује стотињак учесника из више од 20 земаља, а ријеч је о истакнутим појединцима из свијета бизниса, безбједности, дипломатије и политике.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

