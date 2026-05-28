Стевандић: Не могу да владају собом, а жељели би да владају Српском

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да нема намјеру да попушта онима који, како је навео, не могу да владају собом, а имају амбицију да управљају процесима у Републици Српској.
Стевандић се огласио на свом профилу на друштвеној мрежи Икс, гдје је указао на непримјерено понашање појединих посланика у највишој законодавној институцији Српске.
"Немам право да попустим онима који не могу да владају собом, а жељели би да владају нечим у Српској. У Народној скупштини постоји неколицина посланика којима она служи само за увреде и лажи", написао је Стевандић.
Он је додао да је поражавајуће стање у којем су важније медијске натписи од законских одлука.
"Постоје пресуде, али кога брига за пресуде ако постоје медији који од њих праве звијезде", закључио је предсједник Народне скупштине Српске.
Немам право да попустим онима који не могу да владају собом, а жељели би да владају нечим у Српској. У Народној скупштини постоји неколицина посланика којима она служи само за увреде и лажи. Постоје пресуде, али кога брига за пресуде ако постоје медији који од њих праве звијезде. pic.twitter.com/HP5zS39aAk— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) May 28, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Економија
1 ч0
Бања Лука
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
10 ч12
Република Српска
10 ч0
Најновије
09
00
08
59
08
48
08
47
08
41
Тренутно на програму