Станивуковић би куповао 100 нових аутобуса, а превозницима дугује 4 милиона КМ

Аутор:Марија Милановић
Коментари:3
Изборна је година, то се у Бањалуци најбоље може видјети по мегаломанским обећањима, као што је то увођење чак стотину електричних аутобуса.
Први човјек Бањалуке Драшко Станивуковић казао је да је Градска управа кренула у процедуру стотину електричних аутобуса те ће се ова најава ускоро наћи пред бањалучким одборницима.
Како је навео градоначелник, увелико се ушло у процедуру за релизацију овог пројекта те се разговара са понуђачима, компанијама, обилазе се фабрике те је у плану и креирање понуде у циљу добијања најбољег могућег рјешења.
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић казао је да ће скупштинска већина предвођена СНСД-ом подржати сваки добар пројекат за грађане Бањалуке, али не желе бити дио лажних обећања.
„Ми смо странка чији лидер разговара на састанцима са предсједницима Русије, Кине и САД-а и не желимо да будемо дио лажних обећања Драшка Станивуковића“, казао је Нинковић.
Бања Лука
Струка упозорава: Нових 100 аутобуса у старом систему неће смањити гужве у Бањалуци
Нинковић није оптимистичан на најаву нових стотину аутобуса као и саму реализацију овог пројекта.
„Прво, то није реално. Превише је то новца и не желимо да лажемо грађане. Друго, није то приоритет. Наши суграђани траже основне услове за живот, воду, канализацију и путеве“, рекао је Нинковић.
Предсједник Скупштине Града сматра да је најављени пројекат нереалан те с друге стране поручио је да је градоначелник Бањалуке тренутно дужан 4 милиона КМ бањалучким превозницима, а разлог је тај што нема новца.
„Како онда мисли купити 100 аутобуса, а ни тренутне дугове не може измиривати?“ питао је Нинковић.
Подсјећања ради, одборници бањалучке Скупштине усвојили су амандман на буџет Града Бањалука, којим је предвиђено 8,3 милиона КМ за бесплатан превоз јавни превоз у граду, у марту прошле године, а грађани и данас плаћају карту.
Бања Лука
Предизборни трик или реалност? Станивуковић најавио трамваје, ево шта каже струка
На питање шта је са бесплатним превозом и зашто га градоначелник никада није релизовао, предсједник бањалучке Скупштине одговорио је кратко:
„Нема новца за то очигледно, јер вјероватно троши на пројекте гдје његова дружина ужива трећину“.
Да ли ће и модерне аутобусе дочекати иста судбина као и ове дотрајале, којима се сваким даном превозимо, остаје да видимо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч1
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
6 ч0
Најновије
15
44
15
41
15
36
15
35
15
30
Тренутно на програму