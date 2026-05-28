Пленковић одбацио убрзано приступање Кијева ЕУ

28.05.2026 09:34

Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Хрватски премијер Андреј Пленковић одбацио је поједностављену процедуру приступања Украјине ЕУ, истичући да све земље кандидати морају испунити исте услове.

- Ако напустимо концепт индивидуалних заслуга за сваку земљу и ако буду постојале пречице у процедурама - не може постојати кратак пут за једне, а дуг за друге - рекао је Пленковић новинарима.

Он је навео да ће о овом питању бити ријечи на састанку Европског савјета у јуну.

Лист "Еурактив" објавио је јуче, позивајући се на европског званичника, да се Брисел нада покретању директних преговора о чланству са Украјином прије наредног самита Европског савјета, заказаног за 18. и 19. јун.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

