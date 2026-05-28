Колико је Аустрија скупља од Њемачке?

28.05.2026 10:24

Младић са руксаком на рамену стоји испред излога.
Фото: Pexels/Ruslan Rozanov

Према најновијем Преисмонитору (анализи цијена) аустријске Радничке коморе (АК), потрошачи у тој земљи плаћају значајно више за многе основне прехрамбене производе него купци у Њемачкој.

Идентичне, робно исте производе у просјеку је око 26 одсто скупље купити у Аустрији него у Њемачкој.

Поређење цијена

Анализа је обухватила 69 истих марки производа у аустријским и њемачким онлајн супермаркетима преноси портал "Кроатив".ат.

Већина производа у Аустрији је била скупља - чак 56 од 69 производа (81 одсто).

Примјери разлика у просјечним цијенама:

Сладолед (525 ml) – око 70 одсто скупљи у Аустрији

Кафа (18 комада) – око 84 одсто више

Чипс од паприке – око 93 одсто више

Лећа (400 грама) – око 51 одсто више

Басмати рижа (500 грама) – око 43 одсто скупље

Већина производа скупља чак и без пореза

Чак и када се успореде нето цијене без пореза, идентични производи су у Аустрији у просјеку око 22 одсто скупљи него у Њемачкој.

Критика "аустријског додатка"

АК истиче да се ради о трајнијем феномену који назива "Österreich‑Aufschlag" - односно додатну цијену коју аустријски потрошачи плаћају, а која није једноставно објашњива растом трошкова или пореза и коју сматрају неправедном.

Представници АК‑а траже да се такав "додатак" уклони и на националном и на нивоу ЕУ, како би се потрошачима у Аустрији омогућило повољније куповање хране.

