Колико је Аустрија скупља од Њемачке?

Према најновијем Преисмонитору (анализи цијена) аустријске Радничке коморе (АК), потрошачи у тој земљи плаћају значајно више за многе основне прехрамбене производе него купци у Њемачкој.
Идентичне, робно исте производе у просјеку је око 26 одсто скупље купити у Аустрији него у Њемачкој.
Анализа је обухватила 69 истих марки производа у аустријским и њемачким онлајн супермаркетима преноси портал "Кроатив".ат.
Већина производа у Аустрији је била скупља - чак 56 од 69 производа (81 одсто).
Примјери разлика у просјечним цијенама:
Сладолед (525 ml) – око 70 одсто скупљи у Аустрији
Кафа (18 комада) – око 84 одсто више
Чипс од паприке – око 93 одсто више
Лећа (400 грама) – око 51 одсто више
Басмати рижа (500 грама) – око 43 одсто скупље
Већина производа скупља чак и без пореза
Чак и када се успореде нето цијене без пореза, идентични производи су у Аустрији у просјеку око 22 одсто скупљи него у Њемачкој.
АК истиче да се ради о трајнијем феномену који назива "Österreich‑Aufschlag" - односно додатну цијену коју аустријски потрошачи плаћају, а која није једноставно објашњива растом трошкова или пореза и коју сматрају неправедном.
Представници АК‑а траже да се такав "додатак" уклони и на националном и на нивоу ЕУ, како би се потрошачима у Аустрији омогућило повољније куповање хране.
