АМС упозорава возаче: Опрез, очекују се киша и пљускови

Из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске упозоравају возаче да буду спремни на мокре коловозе и отежано одвијање саобраћаја јер се током дана очекује нестабилно вријеме са пљусковима.
Због одржавања спортско-хуманитарне манифестације "Трка из блока", данас ће од 9.00 до 11.30 часова бити обустављен саобраћај за сва возила од Трга мајора Зорана Карлице, Улицом краља Петра Првог ослободиоца, те магистралним путем у Приједору до мјеста Ништавци, односно манастира Клисина.
У току је обнова магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила веће носивости усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Због изградње прикључка јавне инфраструктуре на дионици магистралног пута Бањалука четири-Бањалука пет измијењен је режим саобраћаја до 31. маја.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса премашује 30 тона.
Због радова, саобраћај је измијењен на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Због уређења раздјелног појаса за 2025. и 2026. годину измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00 часова, због бушачко минерских радова.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, возачима се скреће пажња на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња. Брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
У Федерацији БиХ /ФБиХ/ на магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости и даље обустављен.
Због санације коловоза затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном ауто-пута.
На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/, због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
До поноћи је забрањен превоз експлозивних материја на територији ФБиХ.
Гранични прелаз Присика, због већег оштећења након саобраћајне незгоде, и даље је затворен за саобраћај.
На осталим граничним прелазима задржавања путничких возила за сада су краткотрајна.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне, а Каракај за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
(СРНА)
