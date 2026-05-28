Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

Бањалучанин Борис К. у сриједу предвече имао је непријатно искуство на Пасколиној циглани.
По први пут у животу, прича, напале су га вране. И искуство није било пријатно.
"Кренуо сам према семафору и осјетио као да ми је, рецимо, голуб прелетио преко главе. За који секунд поново сам осјетио крила и схватио да ме напада врана. Била је изузетно брза и спремна. Летјела је око мене, а ја сам махао руксаком да је отјерам. Срећом, успио сам побјећи", прича Борис за "Српскаинфо".
И изгледа да ово није једини случај.
"Супрузи сам рекао шта ми се догодило, а она је на послу чула за још два напада врана у граду. Један у Борику, а други у Старчевици гдје су жени, наводно, раскрвариле главу", каже он.
Струка објашњава да вране нису природно агресивне према људима, већ да се ради о чистом родитељском инстинкту. Управо период од почетка маја до краја јуна представља њихову сезону "високог ризика“.
То је вријеме када младунци уче да лете. Због неспретности, они често испадну из гнијезда и заврше у грмљу или на трави. Одрасле вране тада интензивно дежурају изнад њих. Сваког пролазника, дијете или пса који приђу близу скривеног младунчета, родитељи доживљавају као смртну опасност и крећу у силовит напад како би одбранили своје "дијете".
Најактивније су тамо гдје је фреквенција пјешака највећа.
А вране имају невјероватну меморију. Ако их је неко на одређеном мјесту повриједио или уплашио, запамтиће његово лице или специфичне предмете попут кишобрана и нападати људе који их подсјећају на ту особу.
Ако се "нађете на мети“ ових птица што прије заобиђите ту локацију, подигните руксак, торбу или кишобран изнад главе, ходајте брзо, али немојте трчати и махати рукама, јер их то додатно провоцира.
И, зато, будите опрезни док пролазите у наредним седмицама, јер су брижни пернати родитељи на опрезу.
