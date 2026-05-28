Данас и сутра обустава саобраћаја на пружном прелазу Какмуж

АТВ
28.05.2026 08:15

Жељезнице Републике Српске, воз
Фото: АТВ

Пружни прелаз у Какмужу на подручју општине Петрово биће привремено обустављен за друмски и жељезнички саобраћај данас и сутра, због планираних инфраструктурних радова, најављено је из "Жељезница Републике Српске".

Радови на замјени туцаника у колосијеку, колосијечних прагова и уградњи нових патосница биће од данас од 8.00 часова до сутра до 16.00 часова, а учесници у друмском саобраћају биће упућени на најближе алтернативне правце.

Ријеч је о пружном прелазу код стајалишта Какмуж, између Сочковца и Петрова Новог.

"Жељезнице Републике Српске" су током извођења радова за кориснике путничког жељезничког саобраћаја обезбиједиле организован аутобуски превоз, преноси СРНА.

"Унапређење и подизање вишег нивоа безбједности на путним прелазима,`Жељезнице Републике Српске` реализују у складу са финансијским могућностима и планом активности на повећању безбједности одвијања друмског и жељезничког саобраћаја преко путних прелаза", саопштено је из "Жељезница".

