Данас и сутра обустава саобраћаја на пружном прелазу Какмуж

Пружни прелаз у Какмужу на подручју општине Петрово биће привремено обустављен за друмски и жељезнички саобраћај данас и сутра, због планираних инфраструктурних радова, најављено је из "Жељезница Републике Српске".
Радови на замјени туцаника у колосијеку, колосијечних прагова и уградњи нових патосница биће од данас од 8.00 часова до сутра до 16.00 часова, а учесници у друмском саобраћају биће упућени на најближе алтернативне правце.
Ријеч је о пружном прелазу код стајалишта Какмуж, између Сочковца и Петрова Новог.
"Жељезнице Републике Српске" су током извођења радова за кориснике путничког жељезничког саобраћаја обезбиједиле организован аутобуски превоз, преноси СРНА.
"Унапређење и подизање вишег нивоа безбједности на путним прелазима,`Жељезнице Републике Српске` реализују у складу са финансијским могућностима и планом активности на повећању безбједности одвијања друмског и жељезничког саобраћаја преко путних прелаза", саопштено је из "Жељезница".
