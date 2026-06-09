Приближавају се олујни облаци: Спремите се, стиже драстично захлађење

Аутор:АТВ
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Преко сјеверне и западне Европе, премјешта се у склопу веома израженог хладног фронта снажан облачни систем који ће донијети обилне падавине, јаке олује са грмљавином, олујни вјетар, али и јако захлађење, а у вишим дијеловима Алпа и снијег.
На удару овог система данас ће се наћи централна Европа, док ће до Србије стићи ће у сриједу увече и на удару ће се прво наћи сјеверозападни дио земље.
У ноћи ка четвртку и током четвртка овај хладни фронт премјештаће се преко осталих дијелова Србије, уз кишу и обилне пљускове са грмљавином, а очекују се и олујне непогоде, уз опасност од града и јаких громова.
Бања Лука
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Очекује се и драстично захлађење, уз прилив осјетно хладније ваздушне масе са северозапада. Температура ће бити у паду и за 10 до 15 степени.
Време данас и сутра
Данашњи и сутрашњи дан донијеће Србији право љетње вријеме, уз температуре и до 33 степени.
Повремено се очекује умјерена облачност, а локални пљускови са грмљавином очекују се углавном у брдско-планинским пределима на југу и југозападу Србије, преноси Б92.
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