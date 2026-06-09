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Нестао дјечак (13) у Загребу: Породица и полиција на ногама, упутили апел

Аутор:

АТВ
09.06.2026 11:52

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Нестао дјечак у Загребу, Стјепан Мијачевић.
Фото: Друштвене мреже

Тринаестогодишњи Стјепан Мијачевић нестао је синоћ на Јаруну у Загребу.

На званичној веб страници за нестале особе наводи се да се дјечак удаљио из улице Хрвоја Мацановића, а у тренутку нестанка носио је смеђу мајицу кратких рукава, бијели шортс, бијеле чарапе и црне патике, као и црни ранац.

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Тринаестогодишњак је висок 175 центиметара, средње грађе. Има смеђу косу и смеђе очи.

Уколико имате било какве информације о овој особи, обавијестите најближу полицијску станицу или позовете 192. Информације можете доставити и путем имејла: нестали@нестали.хр.

(Индекс.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Загреб

Хрватска

нестао дјечак

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