Нова дивља вожња: Возач џипа за длаку избјегао трагедију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нова опасна вожња забиљежена је у Црној Гори када је возач џипа опасно претицао на путу према Цетињу.
На снимку се види возило, подгоричких таблица, које прелази пуну линију и започиње претицање возила швајцарских таблица (Луцерн) у тренутку када из супротног смјера наилазе друга возила, чиме су директно угрожени сви учесници у саобраћају.
Како се види на снимку возач џипа је за длаку избјегао несрећу која је могла да заврши кобно како за њега тако и за друге учеснике у саобраћају.
Хроника
Полицајци Бањалучанину одузели "Магнум" на улици
Претицање преко пуне линије је строго забрањено и велике су казне за то, али несавјесни возачи не маре за то.
"Управо на дионицама са смањеном прегледношћу и повећаним ризиком од судара, овакви маневри могу имати тешке посљедице", наводи Подгорички времеплов који уједно апелује на све возаче да поштују саобраћајне прописе и не ризикују своје и туђе животе због неколико секунди уштеде у вожњи.
Наравно, снимак је изазвао лавину коментара.
Тако је један пратилац написао:
"Од апела нема ништа. Само по џепу и то дебело и то за свакога да буде исти критеријум".
Други је написао:
"Овоме што претиче на пуној линију одузети возачку трајно".
Како је полиција раније кажњавала сличне прекршаје?
Подсјећамо, полиција у Бару санкционисала је двојицу возача због грубог кршења саобраћајних прописа, међу којима је и 22-годишњи Подгоричанин који је опасно претицао у тунелу Раш, угрожавајући безбједност осталих учесника у саобраћају.
"Полицијски службеници су путем система видео-надзора евидентирали возача Ј.Р. (22) из Подгорице, који је у тунелу Раш извршио непрописно претицање, чиме је озбиљно угрозио безбједност других учесника у саобраћају имајући у виду да претицање у тунелима спада међу најопасније облике неодговорног понашања у саобраћају. Наиме, контролом је утврђено да је именовани починио више прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима, укључујући претицање у тунелу и претицање на начин којим се угрожава безбједност осталих учесника у саобраћају који се крећу супротним смјером", навели су тада из полиције и додали да је санкционисан и возач Л.П. (27) из Бара, који је на дионици пута кроз мјеста Хај-Нехај и Сутоморе извршио више саобраћајних прекршаја – непрописно престројавање, претицање преко пуне уздужне линије и управљање возилом без коришћења сигурносног појаса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
10
13
04
12
50
12
47
12
45
Тренутно на програму