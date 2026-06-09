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Нова дивља вожња: Возач џипа за длаку избјегао трагедију

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:19

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Нова опасна вожња забиљежена је у Црној Гори када је возач џипа опасно претицао на путу према Цетињу.
Фото: Printscreen/Instagram

Нова опасна вожња забиљежена је у Црној Гори када је возач џипа опасно претицао на путу према Цетињу.

Како је дошло до опасног претицања на путу према Цетињу?

На снимку се види возило, подгоричких таблица, које прелази пуну линију и започиње претицање возила швајцарских таблица (Луцерн) у тренутку када из супротног смјера наилазе друга возила, чиме су директно угрожени сви учесници у саобраћају.

Како се види на снимку возач џипа је за длаку избјегао несрећу која је могла да заврши кобно како за њега тако и за друге учеснике у саобраћају.

Полиција РС

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Претицање преко пуне линије је строго забрањено и велике су казне за то, али несавјесни возачи не маре за то.

"Управо на дионицама са смањеном прегледношћу и повећаним ризиком од судара, овакви маневри могу имати тешке посљедице", наводи Подгорички времеплов који уједно апелује на све возаче да поштују саобраћајне прописе и не ризикују своје и туђе животе због неколико секунди уштеде у вожњи.

Какве су реакције изазвале објављене сцене?

Наравно, снимак је изазвао лавину коментара.

Тако је један пратилац написао:

"Од апела нема ништа. Само по џепу и то дебело и то за свакога да буде исти критеријум".

Други је написао:

"Овоме што претиче на пуној линију одузети возачку трајно".

Како је полиција раније кажњавала сличне прекршаје?

Подсјећамо, полиција у Бару санкционисала је двојицу возача због грубог кршења саобраћајних прописа, међу којима је и 22-годишњи Подгоричанин који је опасно претицао у тунелу Раш, угрожавајући безбједност осталих учесника у саобраћају.

"Полицијски службеници су путем система видео-надзора евидентирали возача Ј.Р. (22) из Подгорице, који је у тунелу Раш извршио непрописно претицање, чиме је озбиљно угрозио безбједност других учесника у саобраћају имајући у виду да претицање у тунелима спада међу најопасније облике неодговорног понашања у саобраћају. Наиме, контролом је утврђено да је именовани починио више прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима, укључујући претицање у тунелу и претицање на начин којим се угрожава безбједност осталих учесника у саобраћају који се крећу супротним смјером", навели су тада из полиције и додали да је санкционисан и возач Л.П. (27) из Бара, који је на дионици пута кроз мјеста Хај-Нехај и Сутоморе извршио више саобраћајних прекршаја – непрописно престројавање, претицање преко пуне уздужне линије и управљање возилом без коришћења сигурносног појаса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вожња

претицање

Црна Гора

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