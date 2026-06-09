Полицајци Бањалучанину одузели "Магнум" на улици

Аутор:АТВ
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Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука јуче су лицу Н.Р. из Бањалуке уручили прекршајни налог због кршења Закона о оружју и муницији.
Том приликом од наведеног лица пронађен је и привремено одузет гасни пиштољ марке „EKOL firat Magnum“ са припадајућим оквиром.
О овом случају обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци-Одјељење за прекршаје.
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