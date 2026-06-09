Језив судар с цистерном код Тополе: Од силине удара аутомобил завршио на крову

За сада нема званичних информација о повријеђенима, а надлежне екипе су на терену.

На путу Топола - Горњи Милановац дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали цистерна и путнички аутомобил.

Од силине удара, путничко возило завршило је на крову поред пута. Саобраћај се на овој дионици тренутно одвија успорено, а очекује се потпуна обустава током трајања увиђаја.

Призор је језив, аутомобил је завршио преврнут поред пута, а цистерна стоји на коловозу. Сви чекамо полицију и увиђај, каже један од возача који се затекао у колони.

За сада нема званичних информација о повријеђенима, а надлежне екипе су на терену. Полиција ће утврдити све околности под којима је дошло до незгоде, преноси Курир.