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Језив судар с цистерном код Тополе: Од силине удара аутомобил завршио на крову

Аутор:

АТВ
09.06.2026 08:55

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

За сада нема званичних информација о повријеђенима, а надлежне екипе су на терену.

На путу Топола - Горњи Милановац дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали цистерна и путнички аутомобил.

Од силине удара, путничко возило завршило је на крову поред пута. Саобраћај се на овој дионици тренутно одвија успорено, а очекује се потпуна обустава током трајања увиђаја.

Призор је језив, аутомобил је завршио преврнут поред пута, а цистерна стоји на коловозу. Сви чекамо полицију и увиђај, каже један од возача који се затекао у колони.

За сада нема званичних информација о повријеђенима, а надлежне екипе су на терену. Полиција ће утврдити све околности под којима је дошло до незгоде, преноси Курир.

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Подијели:

Тагови :

Србија

Црна хроника

Саобраћајна несрећа

незгода

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