Језив судар с цистерном код Тополе: Од силине удара аутомобил завршио на крову

Аутор:АТВ
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За сада нема званичних информација о повријеђенима, а надлежне екипе су на терену.
На путу Топола - Горњи Милановац дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали цистерна и путнички аутомобил.
Од силине удара, путничко возило завршило је на крову поред пута. Саобраћај се на овој дионици тренутно одвија успорено, а очекује се потпуна обустава током трајања увиђаја.
Призор је језив, аутомобил је завршио преврнут поред пута, а цистерна стоји на коловозу. Сви чекамо полицију и увиђај, каже један од возача који се затекао у колони.
За сада нема званичних информација о повријеђенима, а надлежне екипе су на терену. Полиција ће утврдити све околности под којима је дошло до незгоде, преноси Курир.
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