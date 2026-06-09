У Србији ухапшена група, међу њима полицајац: Криминалцима правили лажне идентитете

Аутор:АТВ
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По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду ухапшено је 12 особа због сумње да су учествовале у незаконитом прибављању и издавању лажних идентитета страним држављанима, међу којима су, према наводима истраге, били и припадници криминалних група за којима су расписане домаће и међународне потјернице.
Како је саопштено из тужилаштва, полицијски службеник З. Д. осумњичен је за злоупотребу службеног положаја, док се преосталих 11 ухапшених терети за навођење на овјеравање неистинитог садржаја.
Према наводима тужилаштва, постоји сумња да је З. Д. од децембра 2022. до новембра 2025. године, прекорачењем службених овлашћења, у више наврата користећи своју службену лозинку приступао подацима из Јединственог информационог система Министарства унутрашњих послова Србије.
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"Постоји сумња да је З. Д. од децембра 2022. до новембра 2025. године, као полицијски службеник, прекорачењем граница свог службеног овлашћења, у више наврата користећи своју заштитну лозинку приступио подацима садржаним у Јединственом информационом систему МУП Републике Србије, те тако прикупљене податке о лицима за које је вршио провјере, учинио доступним страним држављанима извршиоцима најтежих облика кривичних дјела и вођама криминалних група за којима су расписане потјернице на националном и међународном нивоу", наводи се у саопштењу.
Тужилаштво сумња да је осумњичени полицајац страним држављанима омогућио прибављање лажних идентитета тако што је пријављивањем лажних личних података стварао услове за издавање биометријских докумената Републике Србије.
Истовремено, остали ухапшени се сумњиче да су довели у заблуду надлежне државне органе и омогућили издавање личних докумената на основу документације која је садржавала податке особа чији је идентитет злоупотријебљен.
"Утврђено је да постоје основи сумње да су остали осумњичени довели у заблуду државни орган да се поменутим страним држављанима издају биометријска документа Републике Србије на основу документације која је садржала личне податке лица чији је идентитет злоупотријебљен", саопштило је тужилаштво.
Осумњичени ће бити саслушани у Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.
Полицијском службенику З. Д. одређено је задржавање до 48 часова, након чега ће бити приведен на саслушање.
Истрага о свим околностима случаја је у току, преноси Телеграф.
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