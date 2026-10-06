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Најскупљи зачин на свијету: За један грам је потребно 140 цвјетова

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06.10.2026 21:06

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Детаљан кадар изблиза који приказује јарке нити шафрана у дрвеној кашици, савршен за кулинарске фотографије.
Фото: Victoria Bowers/Pexels

Шафран се сматра најскупљим зачином на свијету, а разлог за његову високу цијену крије се прије свега у захтјевној производњи и великом броју сати ручног рада.

Препознатљив је по интензивној ароми и црвеним нитима које се добијају из цвијета и потом суше. Иако се користи у веома малим количинама, производња шафрана много је сложенија него код већине других зачина.

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Највећи произвођач шафрана данас је Иран, који производи око 90 одсто укупне свјетске количине. Међу значајним произвођачима и извозницима су и Кашмир у Индији и Шпанија.

Историја шафрана сеже хиљадама година уназад

Поријекло шафрана често се везује за Грчку. Према легенди, згодни смртник по имену Крокус заљубио се у прелијепу нимфу Смилакс. Када је одбила његову љубав, Крокус је, према миту, претворен у љубичасти цвијет шафрана.

Историја узгоја шафрана сеже више од 3.000 година у прошлост и обухвата бројне културе.

Иако није потпуно познато гдје је шафран први пут почео да расте, историјски извори наводе да су га персијски владари око 500. године прије нове ере донијели у Индију.

Шафран је био цијењен и у древном Египту. Према предању, Клеопатра га је користила као мирисну и заводљиву есенцију.

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Стари Грци и Римљани такође су веома цијенили овај зачин. Користили су га као парфем, а према појединим историјским записима, шафран се користио и за мирисање јавних простора.

Током Римског царства, према историјским записима, цар Нерон је наредио да се улице Рима поспу шафраном приликом његовог уласка у град.

Три врсте шафрана посебно су познате

Међу најпознатијим врстама шафрана издвајају се:

Лача или Монгра шафран – узгаја се на подручју Кашмира, а препознатљив је по тамноцрвеним нитима. Често се сматра веома квалитетним због интензивног и дуготрајног укуса и ароме. Због ограничене производње веома је скуп и ријетко се налази ван Индије.

Аквила шафран – узгаја се у Италији, посебно у долини Навели и на Сардинији, а повезује се и са иранским шафраном. Има краће нити и свјетлију црвену боју. Производи се у већим количинама, због чега је доступнији и цјеновно приступачнији.

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Крем или шпански супериор шафран – ова врста је веома заступљена на тржишту, посебно у САД. Садржи више жутих дијелова цвијета и биљног материјала, због чега је углавном јефтинија од квалитетнијих врста.

Зашто је шафран толико скуп?

Један цвијет шафрана даје свега око 30 милиграма свјежег материјала. Након сушења, количина се смањује на приближно седам милиграма.

Управо због тога производња захтијева огроман број цвјетова.

За само један грам осушених шафранових нити потребно је око 140 цвјетова. За килограм сувих нити може бити потребно приближно 170.000 цвјетова, као и око 40 сати ручног рада.

Сваки цвијет мора пажљиво да се обради како би се издвојили дијелови који се користе као зачин.

Такав начин производње један је од главних разлога због којих шафран достиже изузетно високу цијену.

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Шафрану се приписују различите здравствене користи

Шафран се вијековима користи у традиционалној медицини, а поједина истраживања проучавала су његова могућа дејства.

Традиционално му се приписују различите користи, међу којима су:

  • подршка памћењу и когнитивним функцијама
  • могући утицај на расположење и виталност
  • подршка здрављу косе
  • могућа помоћ у ублажавању појединих симптома прехладе
  • могући утицај на симптоме артритиса
  • подршка здрављу очију
  • могућа помоћ код проблема са спавањем
  • подршка варењу
  • могући допринос процесу зарастања рана
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Ипак, шафран није лијек, а здравствене користи зависе од количине, начина употребе и здравственог стања особе. За озбиљне здравствене тегобе не треба га користити као замјену за прописану терапију.

(Мондо)

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Тагови :

зачини

шафран

високе цијене

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