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Чизме које су некада сви обожавали сада су поново број један у свијету моде

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06.10.2026 18:30

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Група људи сједи на столицама, обучених у црне кожне чизме на паркетном дрвеном поду.
Фото: Thirdman/Pexels

Мода обожава повратке, али када се неки тренд врати послије неколико година, готово никада не изгледа потпуно исто као раније. Управо то се догодило са чизмама преко кољена, које су поново међу најзапаженијим моделима обуће за хладније дане.

Ако вас прва асоцијација води ка ултрауским чизмама са веома високом потпетицом које су обиљежиле претходне деценије, заборавите на њих. Верзија коју носимо 2026. изгледа знатно сведеније, елегантније и, што је најважније, много лакше се уклапа у свакодневну гардеробу.

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Чизме преко кољена појавиле су се у различитим верзијама на пистама за јесен и зиму 2026.

Чизме преко кољена сада изгледају много елегантније

Највећа промјена види се управо у начину на који су дизајниране. Умјесто изразито припијених модела који су својевремено углавном комбиновани са кратким хаљинама и мини сукњама, у фокусу су чистије линије, квалитетна кожа, мекани антилоп и нешто опуштеније форме.

Због тога чизме преко кољена више не морају да буду најпровокативнији дио комбинације. Напротив, уз прави стајлинг могу да изгледају веома софистицирано, па чак и минималистички. Браон, црна и тамноцрвена посебно су захвалне нијансе јер се лако уклапају уз остатак јесење гардеробе.

Један од најзанимљивијих начина да их носите јесте уз миди сукњу. Када сукња прелази преко горњег дијела чизама, нога визуелно добија непрекинуту линију, због чега комплетна силуета може да дјелује издуженије и елегантније.

Уз такву комбинацију није потребно много детаља. Џемпер једноставног кроја, кошуља или класичан капут сасвим су довољни. А управо је то велика разлика у односу на начин на који смо овај модел носили раније – нове чизме преко кољена не морају да „вриште“ да би биле примјећене.

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Мини сукње ипак не одлазе нигдје

Наравно, то не значи да морате потпуно да се одрекнете добро познате комбинације високих чизама и мини сукње. Само је можете прилагодити актуелној естетици.

Умјесто веома уске одјеће од главе до пете, мини сукњу можете комбиновати са оверсизед џемпером, широким блејзером или дужим капутом. Тако се добија много опуштенији баланс.

За изглед инспирисан седамдесетим одличан избор могу бити чизме од антилопа, посебно у браон нијансама, у комбинацији са лепршавом сукњом или хаљином.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

мода

чизме

тренд

обућа

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