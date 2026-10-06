СНСД повећао предност на изборима за НСРС: 128.752 гласа више од ПСС-а

Аутор:АТВ редакција
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Листа СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске освојила је 200.989 или 39,14 одсто гласова на општим изборима 4. октобра, најновији су подаци Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ након обрађених 96,58 одсто редовних бирачких мјеста.
У односу на јутрошње резултате, СНСД је увећао предност пред другопласираним Покретом "Сигурна Српска" (ПСС) који је освојио 72.237 или 14,07 одсто гласова, тако да сада разлика износи 128.752 гласа.
Трећи је СДС - Воља народа са 61.842 или 12,04 одсто гласова, а слиједи коалиција ДНС-НПС са 28.495 или 5,55 одсто гласова.
Коалиција СПС-ДЕМОС-НДП добила је повјерење 27.916 или 5,44 одсто гласача, а Уједињена Српска 27.140 или 5,29 одсто.
За СПС – Покрет јединствена Српска гласало је 23.615 или 4,60 одсто гласача, а цензус од три одсто за улазак у нови сазив Народне скупштине прешла је и коалиција За правду и ред – ПДП РС са 23.596 или 4,59 одсто освојених гласова.
Листа СНСД - Милорад Додик освојила је 211.334 или 41,26 одсто гласова за Парламентарну скупштину БиХ, показују прелиминарни резултати Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ након обрађених 96,34 одсто бирачких мјеста.
Покрет "Сигурна Српска" освојио је 77.008 или 15,03 одсто гласова, док је СДС – Воља народа добио 66.491 или 12,98 одсто гласова.
Листа За правду и ред – Небојша Вукановић добила је подршку 29.808 или 5,82 одсто бирача, ДНС-НПС има 27.021 глас, Социјалистичка партија – Петар Ђокић 24.081, Уједињена Српска 22.511, а Социјалистичка партија Српске - Горан Селак 16.482.
Република Српска
Цвијановићева далеко испред осталих кандидата
Обрађени су подаци са 2.006 или 96,34 одсто бирачких мјеста, а нису примљени подаци за 76 бирачких мјеста.
Укупно је обрађено 565.059 гласова од чега је 512.262 било важећих и 14.821 неважећи празан и 37.976 неважећих из других разлога.
Према 98,04 одсто обрађених бирачких мјеста, кандидати СДА за Парламентарну скупштину БиХ су у ФБиХ освојили 240.571 глас, СПД добили су 118.870 гласова, а коалиција окупљена око ХДЗ-а 98.617 гласова.
Странка за БиХ освојила је 67.131 глас, Народ и правда 53.038, ДФ Жељко Комшић 48.682 а Хрватска петорка ХДЗ 1990, ХРС, ХНП, ХДС и HSS су освојили 33.567 гласова.
Из ФБиХ примљени су подаци са 3.115 или 98,04 одсто бирачких мјеста, а нису са 62 бирачка мјеста.
Укупно је примљено 830.359 гласова, од чега је 761.897 важећих, а 68.462 неважећа гласачка листића.
Република Српска
Минић за више од 57.000 гласова испред Блануше
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