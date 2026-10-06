Цвијановићева далеко испред осталих кандидата

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је 298.366 гласова, што је за 156.775 гласа више у односу на кандидата СДС-а Маринка Божовића, показали су нови прелиминарни подаци Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.
За Божовића је гласао 141.591 бирач, док је кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић освојио 96.616 гласова.
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Укупно је обраћено 96,54 одсто бирачких мјеста. Важећих листића било је 536.573, неважећих празних 23.603, док је неважећих из других разлога било 4.896.
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