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Цвијановићева далеко испред осталих кандидата

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06.10.2026 18:38

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Цвијановићева далеко испред осталих кандидата
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је 298.366 гласова, што је за 156.775 гласа више у односу на кандидата СДС-а Маринка Божовића, показали су нови прелиминарни подаци Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.

За Божовића је гласао 141.591 бирач, док је кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић освојио 96.616 гласова.

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Укупно је обраћено 96,54 одсто бирачких мјеста. Важећих листића било је 536.573, неважећих празних 23.603, док је неважећих из других разлога било 4.896.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

Српски члан предсједништва БиХ

Резултати избора 2026

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