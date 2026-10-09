Logo

Đoković protiv Hurkača započinje pohod na petu titulu u Šangaju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 07:52

Komentari:

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu mastersa u Šangaju sa početkom od 12 časova.

Đoković na turnir dolazi nakon što je osvojio svoju 102. titulu u karijeri trijumfom na turniru u Pekingu. U prvom kolu mastersa u Šangaju bio je slobodan.

Sa druge strane, Hurkač je u prvoj rundi eliminisao Australijanca Džejmsa Dakvorta rezultatom 6:3, 7:6.

Predstojeći duel biće njihov deveti međusobni susret, a srpski teniser trenutno vodi sa 8:0 u pobjedama. Poslednji put su igrali u finalu turnira u Ženevi 2025. godine, kada je Đoković slavio poslije tri odigrana seta.

Osvajač četiri titule u Šangaju, Novak Đoković želi da iskoristi dobru formu na azijskoj turneji.

- Pokušavam da prenesem taj zamajac ovdje u Šangaj i nadam se novom dubokom proboju na turniru - naveo je Đoković.

Poljski teniser je osvojio titulu u Šangaju 2023. godine, a u meču prvog kola protiv Dakvorta zabilježio je 19 as udaraca. On je prošle nedelje u Pekingu morao da preda polufinalni meč Aleksu de Minoru zbog povrede, ali navodi da se uspješno oporavio.

- Osjećam se bolje. Bilo je malo nesrećno u Pekingu gdje sam imao problem sa aduktorom, ali sada ide na bolje - objasnio je Hurkač.

Bivši šesti teniser svijeta želi da prekine negativan niz protiv srpskog igrača.

- Ovo će biti zabavan izazov. Cilj mi je da odigram dobar tenis protiv njega i ostvarim pobedu - istakao je Poljak.

Novak Đoković je rekorder po broju titula u singlu, sa četiri osvojena trofeja, kao i po broju pobjeda – 43. Najstariji šampion Šangaja je Rodžer Federer, koji je titulu osvojio 2017. godine sa 36 godina, dok je najmlađi Janik Siner, pobednik iz 2024, kada je imao 23 godine.

Đoković je 2015, a Siner 2024. godine osvojio turnir kao prvi teniser svijeta. Najniže rangirani šampion je Valenten Vašero, koji je 2025. do trofeja stigao kao 204. igrač na ATP listi.

Turnir do sada nije imao domaćeg šampiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Šangaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.

Tenis

Đoković saznao prvog rivala u Šangaju

23 h

0
Новак Ђоковић поново на Олимпијским играма?

Tenis

Novak Đoković ponovo na Olimpijskim igrama?

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković je jedini čovjek u istoriji koji je ovo uradio

1 d

0
Ђоковић послао јасну поруку ривалима након Пекинга

Tenis

Đoković poslao jasnu poruku rivalima nakon Pekinga

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

40

Policija zatekla maloljetnika i dvije osobe kako konzumiraju drogu sa mobilnog telefona

10

35

Bitno: O ženama koje su pobijedile bolest

10

03

Dobojlija uhapšen zbog skoro pola kilograma droge i oružja

09

48

Banjaluka: Udario u uličnu rasvjetu, stub pao na knjižaru, uništena klima

09

40

Studenti najnepoželjniji stanodavcima: Cijene kirije idu u nebo u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima