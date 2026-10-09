Đoković protiv Hurkača započinje pohod na petu titulu u Šangaju

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu mastersa u Šangaju sa početkom od 12 časova.

Đoković na turnir dolazi nakon što je osvojio svoju 102. titulu u karijeri trijumfom na turniru u Pekingu. U prvom kolu mastersa u Šangaju bio je slobodan.

Sa druge strane, Hurkač je u prvoj rundi eliminisao Australijanca Džejmsa Dakvorta rezultatom 6:3, 7:6.

Predstojeći duel biće njihov deveti međusobni susret, a srpski teniser trenutno vodi sa 8:0 u pobjedama. Poslednji put su igrali u finalu turnira u Ženevi 2025. godine, kada je Đoković slavio poslije tri odigrana seta.

Osvajač četiri titule u Šangaju, Novak Đoković želi da iskoristi dobru formu na azijskoj turneji.

- Pokušavam da prenesem taj zamajac ovdje u Šangaj i nadam se novom dubokom proboju na turniru - naveo je Đoković.

Poljski teniser je osvojio titulu u Šangaju 2023. godine, a u meču prvog kola protiv Dakvorta zabilježio je 19 as udaraca. On je prošle nedelje u Pekingu morao da preda polufinalni meč Aleksu de Minoru zbog povrede, ali navodi da se uspješno oporavio.

- Osjećam se bolje. Bilo je malo nesrećno u Pekingu gdje sam imao problem sa aduktorom, ali sada ide na bolje - objasnio je Hurkač.

Bivši šesti teniser svijeta želi da prekine negativan niz protiv srpskog igrača.

- Ovo će biti zabavan izazov. Cilj mi je da odigram dobar tenis protiv njega i ostvarim pobedu - istakao je Poljak.

Novak Đoković je rekorder po broju titula u singlu, sa četiri osvojena trofeja, kao i po broju pobjeda – 43. Najstariji šampion Šangaja je Rodžer Federer, koji je titulu osvojio 2017. godine sa 36 godina, dok je najmlađi Janik Siner, pobednik iz 2024, kada je imao 23 godine.

Đoković je 2015, a Siner 2024. godine osvojio turnir kao prvi teniser svijeta. Najniže rangirani šampion je Valenten Vašero, koji je 2025. do trofeja stigao kao 204. igrač na ATP listi.

Turnir do sada nije imao domaćeg šampiona.