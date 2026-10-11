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Pojačan saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza

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11.10.2026 17:03

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ГП Градишка
Foto: AMS Republike Srpske

Na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Brod i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Iz AMS-a skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Na putevima na kojima su u toku radovi privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj.

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Tagovi :

GP Gradiška

gužve na granici

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