Pojačan saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza

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Na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Brod i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz AMS-a skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima su u toku radovi privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj.

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