Odbor za KiM: Prijateljska poseta srpskim sredinama i svetinjama na Kosovu

Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom Miloradom Arlovom, organizovao je i realizovao trodnevnu vjersku, humanitarnu i prijateljsku posjetu srpskim sredinama i svetinjama na Kosovu i Metohiji za 55 članova delegacije iz 12 gradova i opština Republike Srpske.

Delegaciju su činili članovi gradskih i opštinskih uprava, direktori i prosvjetni radnici osnovnih škola i članovi porodica iz Prijedora, Kostajnice, Gradiške, Laktaša, Selinca, Prnjavora, Teslića, Broda, Modriče, Šamca, Bijeljine i Zvornika iz Republike Srpske koji dugi niz godina nesebično pomažu Odboru u velikom humanitarnom projektu "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

"Bez njihove pomoći kao i mnogih drugih humanih ljudi Republike Srpske, Odbor ne bi mogao tako uspješno organizovati ovaj humanitarni projekat koji će naredne 2027. godine obilježiti 15 godina rada", naglasio je Arlov.

Na posetu Kosovu bili su pozvani još i zaslužni ljudi iz Banja Luke, Kozarske Dubice, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Petrova, Vlasenice, Foče i Trebinja, gradovi koji su ove godine bili domaćini djeci sa Kosova, ali iz opravdanih razloga nisu mogli da krenu na put.

"Mi ćemo za njih i za još nekoliko lokalnih zajednica organizovati posjetu Kosovu i Metohiji, prema našim mogućnostima", rekao je Arlov.

Od 08. do 10. oktobra delegacija je posjetila hram posvećen Sv.Vasiliji Ostroškom u Leposaviću, manastir Banjska, Dnevni centar "Podrži me -9.januar", Kosovsku Mitrovicu, Prizren, Visoke Dečane, Pećku Patrijaršiju, manastir Draganac, Gračanicu, Gazimestan.

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"Htjeli smo da pokažemo ljudima iz Republike Srpske kako naš narod živi na Kosovu i Metohiji, kako su dobri domaćini i kako se mirno, mukotrpno i dostojanstveno bore za svoj opstanak. Da se sami uvjere kako su u 21. vijeku mnoge i najveće srpske svetinje opasane bodljikavom žicom, pod neprekidnom stražom policije Kosova, Eluksa i Kfora. To govori dovoljno o životu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Da se uvjere koliko se na Kosmetu voli i poštuje Republika Srpska. Da spoznaju da Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji našu Svetu zemlju čuva, voli i poštuje djelima, a ne samo riječima", poručio je Arlov.

Posebno se zahvalio saradniku i jednom od kordinatora u ovoj verskoj poseti, Ivani Rakić rukovodiocu Dnevnog centra "Podrži me-9.januar" iz Kosovske Mitrovice, njihovim članovima i porodicama koji su učestvovali na predivnom i emotivnom dočeku sa bogatom trpezom i pogačom dobrodošlice za goste iz Republike Srpske.

"Dobrodošli u svoju kuću, Dnevni centar "Podrži me-9.januar". Ovo je Vaša kuća koju je izgradio Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke i predsjednik Odbora Milorad Arlov bez koga ne bi bilo ni centra, niti bi Vi danas bili ovdje, niti mi u Republici Srpskoj u koju dolazimo dugi niz godina. Ovaj veliki centar izgrađen je za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju zahvaljujući humanosti cijele Republike Srpske. Ovo je najmanje što možemo učiniti da Vas od srca, bratski dočekamo i ugostimo", istakla je Rakićeva.

Veliki doprinos u organizaciji i koordinacija ove posjete dala je Jadranka Vasić nastavnik geografije iz Kosovske Kamenice.

Odbor se posebno zahvaljuje na divnom dočeku u Leposaviću, svešteniku Milutinu Popadiću i predsedniku opštine Leposavić Marku Radosavljeviću, gradonačelniku Gračanice Novaku Živiću, monasima manastira Svetih Ahangela i Dušanovog Konaka, manastira Draganac, Visokih Dečana, igumaniji Haritini i sestrinstvu Pećke Patrijaršije.

Odbor svoju humanost nastavlja dalje. Do kraja ove godine sprovodi dvije velike humanitarne akcije za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju i za srpsku omladinu, preko humanitarnog broja 1434 koja traje do 30. novembra.

"Paralelno sprovodimo preko osnovnih i srednjih škola Republike Srpske humanitarnu akciju "Obradujmo vršnjake na Kosovu i Metohiji". Pružamo pomoć i dijelimo stipendije srpskoj djeci na Kosovu i Metohiji. Ubrzo pokrećemo i 15. po redu projekat "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske". Svi koji žele preko nas mogu pomoći srpsku djecu i srpski narod na Kosovu i Metohiji preko žiro računa:5551000034196445″, poručio je Arlov.

(TV most)