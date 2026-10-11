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Zaplijenjena marihuana u Grčkoj: Brod plovio pod hrvatskom zastavom, uhapšeni Ukrajinci

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11.10.2026 15:20

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Grčka policija zaplijenila je marihuanu u vrijednosti većoj od milion evra na jedrilici u istočnom Egeju i uhapsila dva ukrajinska državljanina na brodu koji je plovio pod hrvatskom zastavom, saopštila je Obalska straža.

U saopštenju se navodi da su uhapšeni osumnjičeni da su švercovali drogu.

U saopštenju se navodi da je jahta zaustavljena juče zapadno od ostrva Hios, oko 6,5 nautičkih milja južno od ostrvca Antipsara, nakon dojave. U operaciji su učestvovala dva patrolna broda Obalske straže, zajedno sa timom ronilaca.

Ukupno je zaplijenjeno 361 kilogram marihuane, kao i sama jedrilica.

Nije bilo neposrednih informacija o odakle droga potiče, niti kome tržištu je namijenjena.

U saopštenju se navodi da je procijenjena ulična vrijednost droge 1,08 miliona evra, objavio je "Katimerini".

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Tagovi :

marihuana

zaplijenjena marihuana

Grčka

Hrvatska

hapšenje

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