Drama u Novom Pazaru: Napali osuđenika dok je bio na sahrani majke

Autor:ATV redakcija
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Nesvakidašnji incident odigrao se tokom sahrane u Novom Pazaru.
Meta napada bio je osuđenik koji je uz stroge mjere bezbjednosti i u pratnji zatvorskih komandira doveden sa izdržavanja kazne kako bi prisustvovao posljednjem ispraćaju svoje majke.
„Dok je trajala sahrana, pojavio se muškarac E. B, koji je naočigled prisutnih počeo prijetiti osuđeniku koji je bio na majčinoj sahrani“, kaže izvor upoznat sa ovim slučajem.
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Pripadnici Interventne jedinice Policijske uprave u Novom Pazaru su nakon ovog incidenta tokom večernjih časova uhapsili četrdesetšestogodišnjeg E. B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, prenosi Telegraf.rs.
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