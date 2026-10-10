Košare Republike Srpske: Ne blijedi sjećanje na heroje fočanskog kraja!

Planina Treskavica i kota Kobiljača, po obimu borbe, junaštvu srpskih boraca i značaju za odbranu šire teritorije, bile su Košare Republike Srpske i poginuli borci nikada ne smiju biti zaboravljeni, poručeno je danas iz Foče sa obilježavanja 31 godine od pogibije 13 pripadnika Fočanske brigade.

Kod centralnog spomenika na Trgu srpskih boraca služen je parastos, prislužene su svijeće i položeno cvijeće.

Kobiljača je bila strateška pozicija sa koje se kontrolisao sa jedne strane pravac prema Trnovu, a sa druge prema Kalinoviku i Foči.

U neravnopravnoj borbi protiv višestruko brojnijeg neprijatelja, 4. oktobra 1995. godine, fočanski borci junački su stradali braneći ovu kotu na platou Treskavice.

Obdukcioni nalazi kasnije su pokazali da su neki od njih zvjerski mučeni, a i danas se traga za posmrtnim ostacima Veljka Ivanovića i dijelom posmrtnih ostataka Radoja Radovića.

„Bila je to teška i beskrajno duga bitka, istina se čekala osam mjeseci, što se tiče mog pokojnog muža. Protivnički borci odaju im počast da su bili žestoki borci, ali tražimo istinu i pravdu“, kaže Nataša Radović, supruga Radoja Radovića.

Ona navodi da nije isporučeno kompletno tijelo njenog supruga, te da su od institucija preko kojih su tragali za tijelom dobili podatke da je zarobljen živ i da je naknadno ubijen.

Ljubinka Ivanović, majka Veljka Ivanovića, još traga za posmrtnim ostacima svog sina.

„Izgubila sam svog junaka. Borio se što je mogao, da sam mu našla makar kosti“, kroz suze priča majka Ljubinka.

Predsjednik gradske Organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila Janko Filipović apelovao je na nadležne institucije za traženje nestalih i procesuiranje ratnih zločina da intenziviraju rad.

„Ako nastavimo ovim tempom pitanje je da li ćemo ikada pronaći posmrtne ostatke, te stoga apelujemo na odgovorne da se ozbiljnije uhvate svoga posla i da profesionalnije rade“, rekao je Filipović.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović ističe da je ova jedinica herojski branila ne samo fočanski kraj, već šire područje u ovom dijelu Srpske.

„Pozvao bih Tužilaštvo, Sipu i sve nadležne institucije da konačnu počnu da rade svoj posao, jer kao što je to bilo u Jošanici i Jabuci i ovdje je riječ o teškom ratnom zločinu nad pripadnicima ove jedinice Miljevskog bataljona. Takođe, imamo porodice Ivanović i Radović koje nisu našle svoje najmilije, tako da pozivam Institut za nestala lica da preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bismo ovim porodicama pomogli da sahrane posmrtne ostatke svojih najmilijih“, rekao je Vukadinović.

Na Kobiljači su 4. oktobra 1995. godine poginuli major Milan Mališ, Nedeljko Vukadinović-Šiš, Dragan Vujičić, Veljko Ivanović, Radoje Radović, Milojko Radović, Miroslav Vuković, Anđelko Bilinac, Radenko Zarić, Velimir Kulić, Ranko Stanković, Zdravko Trivun i Anđelko Čančar.

Ova jedinica u narodu je bila poznata kao „Šišovi momci“, po nadimku neustrašivog borca Nedeljka Vukadinovića, a njihov ratni put, kako svjedoče i srpski i protivnički borci, bio je junački i častan, bez ijedne mrlje, prenosi Radio Foča.