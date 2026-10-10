Obilježena 31 godina od stradanja Srba u zapadnoj Krajini

Tokom ove akcije u jesen 1995. godine ubijene su 2.214 osobe 753 civila i 1.461 borac Vojske Republike Srpske, dok se i dalje traga za još 149 civila i 79 vojnika.

"10. oktobar je jedan od najtežih dana za stanovništvo Mrkonjić Grada i svih opština koja su tih dana doživjeli, mogu slobodno reći etničko čišćenje. Posebno za porodice koje su izgubile nekoga svog. Stojimo na mjestu na kojem se nalaze posmrtni ostaci civila i za sve te porodice ovaj dan je jedan od najtežih", istakla je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

Lokalne vlasti sa područja Mrkonjić grada poručuju da to što do danas niko nije odgovarao za ove zločine ne smije zaustaviti borbu za istinu.

"Kada smo se vratili ove prostore vidjeli smo zaista strašne prizore. Pored porušenih objekata, zapaljenih i uništenih, pronašli smo, naravno i masovnu grobnicu, najveću na teritoriji Republike Srpske. Tu je ekshumirano 181 tijelo, ali isto tako i širom naše opštine, Ono što nas boli i tišti jeste što za te zločine niko nikad odgovarao nije", rekao je načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević.

Posebno je naglašena potreba da se o stradanju srpskog naroda govori otvoreno na svim nivoima. Ključni zadatak je institucionalno jačanje Republike Srpske i sistemsko poboljšanje položaja boračke populacije.

"Naše je da ovo obilježavamo, da o ovome pričamo, da ovo objašnjavamo djeci. A na institucijama da pojačavamo status borca i da se borimo. Pravda kažu da je spora ali je ovdje prespora, ali ćemo je dočekati. Ali je naš sveti zadatak da se o ovom piše", izjavio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Polaganjem vijenaca na masovnoj grobnici i Centralnom spomeniku, te prigodnim programom, odana je počast svim stradalima.