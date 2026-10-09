Druga bomba pored RTV HB: Kiseljak u strahu od novih incidenata

Ista situacija dogodila se i 14. jula, no tada su istražioci utvrdili da je pala sa krova koji se renovirao. Danas nema objašnjenja, otkud bomba baš na istom mjestu.

Iz RTV HB pred kamere nisu željeli, čekaju da istražni organi završe svoj posao. Kažu nikakve prijetnje nisu dobijali, ali nije im svejedno nakon pronalaska druge bombe.

Iako nema dokaza o povezanosti, bombe su se pojavile u trenutku kada u Kiseljaku rastu međunacionalne tenzije. A tenzije su počele u toku svjetskog prvenstva. Tada je u ovom gradiću počeo svojevrsni rat sa zastavama. Prvo je jedan muškarac uništio zastavu sa šahovnicom, da bi nakon toga bila postavljena zastava sa ljiljanima na glavnom gradskom mostu. Sa mosta ju je otkačio Saša Bešlić, od kada kreće agonija za njegovu porodicu.

"Objavljena je moja slika sa suprugom, to je izazvalo lavinu komentara, što sam ja izložena u javnost, a uopšte nemam nikakve veze sa tim. Ponižavaš me na taj način. Inače ljude ne gledam po naciji, ili si čovjek ili si nečovjek", rekla je Vesna Bešlić.

Sukobu je prethodilo i bacanje pirotehničke naprave na imovinu porodice Bešlić. Danas kaže, strahuju i za imovinu, ali i da će se ostvariti najgore prijetnje.

"Dobijali smo prijetnje, treba vas poklati, ima osoba koje su podijelile našu lokaciju gdje živimo. To je haos, svi smo pod šokom. Ugrozili su nam sigurnost, ja se ne osjećam kao što je prije bilo. Dugo posao koji sam očekivala, ovo mi je uzrokovalo da nisam dobila", rekla je Vesna Bešlić.

Sve se ovo odražava na atmosferu u Kiseljaku, malom gradiću poznatom po kiseloj vodi i poznatim kiseljačkim pogačicama.

"Ma to mi uopšte nije drago, to su provokacije, bezveze, ljiljani, ako ćemo pričati o ljiljanima, ima ih na trgu svetog Marka", "To ne bi trebalo, samo se tenzije između nacija dižu, bilo koja nacija da stavlja to nije uredu", "Nek postavlja bh zastavu, a ne ratnu zastavu. Nisam ja protiv bh zastave, jedno je ratna zastava, oni ljiljani, a prava zastava bh zna se", " Kada prolaze svatovi, isto se stavljaju svakakve zastave, da sam na funkciji ja bih to zabranila", mišljenja su građana.

U samom Kiseljaku prema posljednjem popisu živi dominantno hrvatsko stanovništvo, preko 80 odsto. Na teritoriji cijele Opštine, prema podacima iz 2013. godine 57 odsto je Hrvata, oko 38 odsto Bošnjaka, ostalih oko 3 procenta, dok je Srba manje od 2 odsto.