Veći kvar na transportnom cjevovodu, više naselja bez vode u Bijeljini

Zbog većeg kvara na transportnom cjevovodu danas su bez vode potrošači bijeljinskih naselja Janja, Kojčinovac, Nova Janja i Modran, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija".

U toku je otklanjanje kvara, koji je evidentiran na cjevovodu na prilazu naselju Janja iz pravca Bijeljine.

Normalizacija u vodosnabdijevanju ovog područja očekuje se do 17.00 časova.