Logo

Veći kvar na transportnom cjevovodu, više naselja bez vode u Bijeljini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 11:43

Komentari:

0
Славина, чесма
Foto: ATV

Zbog većeg kvara na transportnom cjevovodu danas su bez vode potrošači bijeljinskih naselja Janja, Kojčinovac, Nova Janja i Modran, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija".

U toku je otklanjanje kvara, koji je evidentiran na cjevovodu na prilazu naselju Janja iz pravca Bijeljine.

Normalizacija u vodosnabdijevanju ovog područja očekuje se do 17.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

vodovod

kvar na mreži

cjevovod

Komentari (0)

Više iz rubrike

У Источном Сарајеву је данас симболично освануо билборд са поруком "Сјећамо се 7.10." у знак солидарности са јеврејским народом и жртвама Хамаса од 7. октобра.

Gradovi i opštine

U Istočnom Sarajevu postavljen bilbord "Sjećamo se 7.10."

17 h

0
Приказе у Бугојну

Gradovi i opštine

Nije šala, ne igrajte se: Prikaze se pojavile u bh. gradu

19 h

0
Нема воде у Источном Сарајеву

Gradovi i opštine

Havarija zbog nestašice vode u Istočnom Sarajevu, ekipe rade na sanaciji

19 h

0
Отклањање квара на водоводној мрежи Источно Сарајево.

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Kvar na cjevovodu otklonjen, u toku punjenje sistema

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

08

Mali Uroš iz Banjaluke se oglasio o Džekinoj poruci

15

04

Ćosić: Djeca su garant budućnosti i opstanka Istočnog Sarajeva

14

50

Pilaj: Nobelova nagrada za mir je najveća čast

14

43

Meksiko na udaru opasnog uragana: Simon jača iz sata u sat

14

31

Na dnu mora pronađen bronzani prsten ukrašen prikazom jednog od sedam čuda antičkog svijeta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima