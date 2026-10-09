Veći kvar na transportnom cjevovodu, više naselja bez vode u Bijeljini

Autor:ATV redakcija
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Zbog većeg kvara na transportnom cjevovodu danas su bez vode potrošači bijeljinskih naselja Janja, Kojčinovac, Nova Janja i Modran, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija".
U toku je otklanjanje kvara, koji je evidentiran na cjevovodu na prilazu naselju Janja iz pravca Bijeljine.
Normalizacija u vodosnabdijevanju ovog područja očekuje se do 17.00 časova.
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