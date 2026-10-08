Logo

Istočno Sarajevo: Kvar na cjevovodu otklonjen, u toku punjenje sistema

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 15:24

Komentari:

0
Отклањање квара на водоводној мрежи Источно Сарајево.
Foto: ATV

Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo saopštilo je da je kvar na cjevovodu DN 500 otklonjen i da je izvršeno ispitivanje urađenog spoja na curenja.

"U toku je postepeno punjenje sistema, koje će se odvijati u fazama, imajući u vidu dužinu transportne, kao i distributivne mreže", ističu iz ovog preduzeća.

илу-новчаник-03042026

Banja Luka

Banjalučanka pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici

Iz "Vodovoda" mole potrošače za razumijevanje i strpljenje tokom stabilizacije sistema vodosnabdijevanja.

Zbog havarije na glavnom transportnom cjevovodusa postrojenja Tilava juče je došlo do potpunog prekida u vodosnabdijevanju na području grada Istočno Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Sarajevo

Voda

Vodosnabdijevanje

kvar na mreži

nestašica vode

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фарук Ђозић

Gradovi i opštine

Smijenjen Faruk Đozić zbog komentara o Ratku Mladiću

3 h

2
На подручју Источног Сарајева јуче је дошло до хаварије на главном транспортном цјевоводу са постројења Тилава, усљед чега је прекинуто водоснабдјевање.

Gradovi i opštine

Havarija ostavila područje Istočnog Sarajeva bez vode: Cisterne na terenu, u marketima nestali kanisteri

5 h

0
Хаварија на водоводу обуставља наставу у Источном Сарајеву

Gradovi i opštine

Havarija na vodovodu obustavlja nastavu u Istočnom Sarajevu

21 h

0
Хаварија на водоводу у Источном Сарајеву

Gradovi i opštine

VIDEO - Ogromna havarija na vodovodnoj mreži, veliki dio grada bez vode

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

07

Obrt: Trebinjac Rajko Bovan nije nestao u Beogradu, u pritvoru je

17

55

Tokom ljetne turističke sezone u Crnoj Gori izrečeno 7.92 miliona evra kazni

17

43

Otvorili kuminu kovertu pred svima: Ono što je mlada uradila ostavilo sve bez daha

17

42

Ponovo pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne

17

40

Na granici sa Crnom Gorom uhapšen državljanin BiH: Pronađeno 65 kilograma marihuane

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima