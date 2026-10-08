Istočno Sarajevo: Kvar na cjevovodu otklonjen, u toku punjenje sistema

Autor:ATV redakcija
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Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo saopštilo je da je kvar na cjevovodu DN 500 otklonjen i da je izvršeno ispitivanje urađenog spoja na curenja.
"U toku je postepeno punjenje sistema, koje će se odvijati u fazama, imajući u vidu dužinu transportne, kao i distributivne mreže", ističu iz ovog preduzeća.
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Iz "Vodovoda" mole potrošače za razumijevanje i strpljenje tokom stabilizacije sistema vodosnabdijevanja.
Zbog havarije na glavnom transportnom cjevovodusa postrojenja Tilava juče je došlo do potpunog prekida u vodosnabdijevanju na području grada Istočno Sarajevo.
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