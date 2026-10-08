Smijenjen Faruk Đozić zbog komentara o Ratku Mladiću

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Načelnik Odjeljenja za opštu upravu i odbornik Stranke za BiH u srebreničkoj Skupštini Faruk Đozić smijenjen je sa ove pozicije na današnjoj sjednici, potvrdio je za ATV predsjednik SO Srebrenica Almir Dudić.

Zahtjev za njegovu smjenu uputila je opštinska Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica zbog vrijeđanja Ratka Mladića.



Zahtjev je upućen predsjedniku SO Srebrenica Almiru Dudiću i načelniku opštine Milošu Vučiću. BiH Podnesen zahtjev za smjenu Đozića jer je pogrdno nazivao Ratka Mladića

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