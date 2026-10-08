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Nije šala, ne igrajte se: Prikaze se pojavile u bh. gradu

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08.10.2026 20:07

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Приказе у Бугојну
Foto: Bugojno Danas

Nakon što su se prethodnih noći društvenim mrežama proširile priče o neobičnim osobama obučenim u crno koje se navodno pojavljuju u mjestu Vesela kod Bugojna, slične objave sada stižu i iz drugog dijela grada.

Građani navode da su ‘prikaze’ viđene i na Jakliću, u blizini stadiona, a informacije o tome ponovo se šire društvenim mrežama.

Kako javlja lokalni portal "Bugojno danas", uz objave se dijele i fotografije dok pojedini građani upozoravaju da bi ovakve pojave mogle dodatno uznemiriti stanovništvo, posebno djecu.

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"Evo i na Jakliću kod stadiona prikaza. Ljudi, ne igrajte se, ovo nije šala, nekome će pozliti od straha", navodi se u jednoj od objava koja kruži društvenim mrežama.

Podsjetimo, i ranije su građani Vesele tvrdili da tokom noći primjećuju misteriozne osobe obučene u crno.

Zbog toga su se pojavile različite pretpostavke – od neslane šale pojedinaca do priča o sektama i drugim neobičnim pojavama.

Za sada nema potvrde ko se nalazi iza ovih pojava niti šta se zapravo dešava na lokacijama o kojima građani govore.

Građanima se apeluje da izbjegavaju mračna i zavučena mjesta dok se policija i zvanično ne oglasi i ne potvrdi o čemu se tačno radi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Bugojno

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