Veća gužva na ova tri granična prelaza

Autor:ATV redakcija
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Na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prelazu Brod na ulazu, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Iz AMS-a upozoravaju vozače da su u većem dijelu Republike Srpske kolovozi mokri i klizavi, te da je neophodna oprezna i sporija vožnja.
Vozačima skreću pažnju na na opasnost od odrona na dionicama u usjecima kao i na maglu i smanjenu vidljivost u kotlinama i višim predjelima.
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