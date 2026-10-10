Veća gužva na ova tri granična prelaza

Na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prelazu Brod na ulazu, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a upozoravaju vozače da su u većem dijelu Republike Srpske kolovozi mokri i klizavi, te da je neophodna oprezna i sporija vožnja.

Vozačima skreću pažnju na na opasnost od odrona na dionicama u usjecima kao i na maglu i smanjenu vidljivost u kotlinama i višim predjelima.