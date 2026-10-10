Medicinska sestra greškom isključila respirator djevojčici koja je ubrzo preminula

Trinaestogodišnja Džoj Osundeko, koja je imala Daunov sindrom i više teških zdravstvenih oboljenja, preživjela je dramu u svom porodičnom domu u Sent Helensu kada joj je medicinska sestra greškom isključila aparat za održavanje u životu.

Kako prenosi britanski Mirror, djevojčica je nakon incidenta ostala bez svijesti skoro šest minuta, a preminula je četiri mjeseca kasnije u 14. godini.

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Incident se dogodio 15. februara 2022. godine oko devet sati ujutru. Dvije njegovateljice agencije Optima Health and Social Care Ltd došle su oko osam časova kako bi preuzele brigu o Džoj i omogućile njenom ocu Maju da ode na spavanje poslije noćne smjene. Sat vremena kasnije, majka Bisi je uošila da nešto nije u redu i pozvala supruga.

Snimci nadzorne kamere zabilježili su medicinsku sestru kako oko 10 sekundi pritiska tastere i ekran aparata, nakon čega se respirator ugasio uz zvučni signal. Otac je dotrčao u sobu, zatekao kćerku bez znakova života, skinuo je sa respiratora i samostalno započeo ručnu reanimaciju kiseonikom pomoću balona, dok se sestra pomjerila u stranu. Djevojčica je počela samostalno da diše tek nakon skoro jednog minuta, a respirator je bio isključen ukupno blizu šest minuta, sve dok ga majka nije ponovo uključila.

Iako je sestra u početku tvrdila da je aparat bio ugašen svega nekoliko sekundi, uvid u snimke kamera otkrio je stvarno trajanje prekida. Džoj je potom provela devet dana u Dječijoj bolnici "Alder Hej". Prema riječima roditelja, njeno zdravstveno stanje se nakon toga dramatično pogoršalo - otežano je pomjerala desnu nogu i ruke, promijenila se fizički, prestala je da se smije i više nikada nije bila ista.

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Džoj je preminula 13. juna 2022. godine usljed moždanog udara koji je izazvao smrt moždanog stabla. Porodica je pokrenula pravni postupak protiv agencije "Optima". Kompanija je priznala povredu dužnosti njege zbog isključivanja aparata i pristala na vanparničnu isplatu odštete, ali je odlučno negirala da je taj događaj uzrokovao smrt ili trajnu povredu djevojčice, navodeći da naknadni pregled magnetnom rezonancom u bolnici nije pokazao oštećenja. Iz kompanije ističu da je uzrok smrti povezan sa njenim primarnim oboljenjem i naglašavaju da su o svemu odmah obavijestili nadležna regulatorna tijela i policiju, sa kojima su sarađivali u potpunosti.

Uprkos prvobitnoj policijskoj istrazi i zakazivanju suđenja, Tužilaštvo (CPS) je u decembru 2025. godine obustavilo krivični postupak protiv sestre. Zahtjev porodice za sprovođenje istrage mrtvozornika takođe je odbijen zbog vremena koje je proteklo od smrti i nemogućnosti prikupljanja dokaza nakon kremacije. Istragu o ovom slučaju trenutno vodi Vijeće za medicinske sestre i babice (NMC), koje je sestri izreklo privremena ograničenja u radu.

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Roditelji Bisi i Majo Osundeko poručuju za Miror da se osjećaju potpuno iznevjereno od strane pravosudnog sistema jer ni poslije više od četiri godine nisu dobili objašnjenje kako je sestra mogla da napravi takvu grešku, ističući da neće odustati od borbe za istinu i odgovore.

(Telegraf.rs)