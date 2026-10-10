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Bez struje više od 750.000 potrošača zbog uragana

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10.10.2026 12:57

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Струја
Foto: pexels/ Deepak Ramesha

Više od 750.000 potrošača u američkim državama Alabama i Florida ostalo je bez struje zbog uragana "Isaijas", podaci su službe za praćenje isključenja električne energije "Pauerautejdž".

Kasno sinoć Nacionalni centar za uragane SAD /NHC/ saopštio je da je "Isaijas" stigao do Floride sa maksimalnim udarima vjetra od 169 kilometara na čas.

Do sada je 441.088 potrošača na Floridi i 312.379 u Alabami ostalo bez struje.

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Međunarodna služba za praćenje interneta "Netbloks" takođe je izvijestila da je zbog uragana internet konekcija smanjena u nekoliko dijelova Floride.

(Srna)

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Florida

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