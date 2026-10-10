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Nova pravila od 1. novembra: Djeci mlađoj od 15 godina zabranjuju se društvene mreže

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10.10.2026 13:13

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Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .
Foto: pexels/Brian Jiz

Turska je zabranila pružaocima usluga društvenih mreža da nude usluge mlađima od 15 godina, prema novim propisima Direktorata za kibernetičku sigurnost objavljenim u subotu u Službenom glasniku.

U propisu se navodi da pružaocima usluga “ne mogu pružati usluge djeci koja nisu navršila 15 godina”.

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Pružaoci usluga moraju ponuditi diferencirane usluge i poduzeti potrebne mjere za korisnike starije od 15 godina, prema propisima, dodajući da bi trebali uzeti u obzir najbolji interes maloljetnika i njihov fizički, mentalni, psihološki, socijalni i emocionalni razvoj.

Provjera starosti mora dati prioritet zaštiti ličnih podataka, koristeći metode koje utvrđuju samo da li korisnik ispunjava starosnu granicu, a ne utvrđuju identitet, dodaje se, piše N1.

Navodeći da pružaoci usluga moraju učiniti pouzdanost metoda verifikacije, svoje algoritamske strukture i politike usluga usmjerene na djecu “jasnim, podložnim reviziji i testiranju za korisnike, roditelje i direkciju”, naglašeno je da moraju stvoriti jasne i korisnički prilagođene alate za roditeljski nadzor.

Propisi su dio novog zakona o društvenim mrežama koji je turski parlament usvojio u aprilu ove godine.

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Propis nalaže pružaocima usluga društvenih mreža da ponude alate za roditeljski nadzor.

Na osnovu ovih odredbi, roditelji će moći upravljati postavkama računa svoje djece, ograničavati vrijeme korištenja i odobravati plaćene transakcije.

Budući da propis stupa na snagu 1. novembra, verifikacija starosti za postojeće račune mora biti završena do 31. marta 2027. godine. Postojeći računi korisnika za koje se utvrdi da su mlađi od 15 godina biće zatvoreni.

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Tagovi :

društvene mreže

Turska

zabrana društvenih mreža

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