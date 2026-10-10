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Sve spremno za početak grejne sezone u Prijedoru

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10.10.2026 19:30

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Топлана Приједор. Утовар дрвета.
Foto: ATV

Oktobarski dani u Prijedoru donijeli su velike promjene u temperaturi. Jutarnja i dnevna temperatura razlikuje se i do 15 stepeni, pa su i domovi korisnika centralnog grijanja odavno rashlađeni.

Najavljeno zahlađenje i kiša razlog su da grijanje krene prije predviđenog roka, pa će tako više od 3,5 hiljade korisnika od ponedeljka obradovati topli radijatori.

"Trebalo je već početi grijanje, ujutru je hladno i naveče isto", "Mi imamo malo problem tu, pošto smo na 8. spratu uvijek nam kasnije počne grijanje nego inače. Ne stigne nekako prvi spratovi budu topli a mi gore imamo po mjesec dana dok se ne uspostavi treba vremena", "Samo neka ostane kao što je bilo, super. Usluga na nivou, redovno grijanje i dan noć imamo grijanje, prezadovoljna", istakli su građani-

Sistem daljinskog grijanja spreman je za početak, poručuju iz gradske „Toplane“. Tokom ljeta sanirana su mjesta curenja na mreži i kućnim instalacijama, a vrelovodi su napunjeni. Na lageru je trenutno tri hiljade tona bio-mase, ugovorena je isporuka još četiri hiljade dok je u toku tenderska procedura za nabavku preostalih količina.

"U proteklom vremenu ispunjeni su svi uslovi i svi radovi koji je bilo potrebno za pokretanje kotlova i puštanje u rad i za spremanje početka nove grejne sezone. U međuvremenu je urađena rekonstrukcija na toplovodu, vrelovodu i kotlovima, napunjen je sistem, sve je odrađena da bi grijanje moglo da počne u gradu Prijedoru", kazao je direktor „Toplane“, Prijedor Duško Miletić.

Rad preduzeća prati i grad Prijedor. Iz budžeta su izdvojena do sada najveća sredstva koja će ove godine ići i do pet miliona maraka, a sve u cilju urednog i kontinuiranog grijanja tokom cijele sezone.

„Mi pokušavamo iz godine u godinu da finansijski pomognemo onoliko koliko možemo. Svake godine su sredstva sve veća koja se izdvajaju ove godine će to doći do iznosa od pet miliona maraka. Trudimo se da građani imaju uredno grijanje i to je ono što nam je bio primarni cilj, u tome smo uspjeli“, izjavio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

Prema važećim propisima sezona grijanja može početi ranije ili se produžiti nakon 15. aprila ukoliko izmjerena temperatura tri dana uzastopno bude ispod 12 stepeni. Raniji početak sezone u Prijedoru odredilo je najavljeno zahlađenje.

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Tagovi :

Prijedor

grejna sezona

drva

grijanje

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